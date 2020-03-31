Жителей Улан-Удэ избавили от необходимости давить на кнопки светофоров

Все пешеходные светофоры переводят в автоматический режим





31 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова все пешеходные светофоры переводят в режим автоматического включения. Это позволит снизить возможность заражения через контакт с поверхностью устройства при включении зелёного сигнала светофора.

Специалисты МБУ «Горсвет» через специальную программу произведут перенастройку оборудования. На каждый светофор в среднем уходит до 20 минут, сообщили в Комитете городского хозяйства.Всего в городе 12 пешеходных светофоров, которые включаются с кнопки.Фото: «Номер один»