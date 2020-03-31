Поддержку после COVID-19 получит только прозрачный малый бизнес

Республиканское агентство занятости населения не исключает роста безработицы на 20 проц от нынешнего уровня



В Бурятии одним из последствий пандемии коронавируса может стать рост безработицы на 20 проц от существующего уровня, когда без работы находятся около 6 тыс человек (общий уровень безработицы – 9,2 проц, уровень регистрируемой безработицы – 1,3 проц). Об этом заявил сегодня руководитель Республиканского агентства занятости населения (РАЗН) Александр Башкирцев.



При этом, по его словам, сейчас насчитывается около 10 тыс вакансий. И, хотя это меньше, чем в марте прошлого года (12 тыс вакансий), все рычаги для того, чтобы минимизировать последствия кризиса в экономике, есть.



Во-первых, постановлением правительства России увеличен максимальный размер пособия по безработице почти в 1,5 раза до размера минимальной оплаты труда. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15 769 рублей.



«Средства для выплат в полном объеме имеются – около 390 млн рублей. Из них 27 проц выплачено в первом квартале, но ажиотажа нет и не будет. Центры занятости работают, ни на день не прекратятся выплаты пособий. Есть резервы и у Роструда», - отметил Башкирцев.



По его словам, сейчас буквально в ручном режиме идет актуализация базы вакансий с тем, чтобы повысить процент трудоустройства людей. Кроме того, РАЗН вместе с муниципалитетами более плотно занимается вопросом организации общественных и сезонных работ. Первые, конечно, малоквалифицированные, а вот сезонные могут быть разными. В частности, на лето активно привлекает кадры строительная отрасль. Самый большой спрос на рабочих всех специальностей.



«Все вакансии находятся на федеральном сайте сайт «Работа в России», работают пять телефонов горячей линии (один для работодателей), принимаются электронные обращения», - рассказал руководитель агентства.



С помощью сайта «Работа в России» мониторится ситуация на рынке труда в целом. «Сейчас под главным ударом сферы услуг и торговли, микро- и малый бизнес. Они поднимают вопрос о господдержке для сохранения рабочих мест. Минсоцзащиты готовит перечень мер по снижению напряженности на рынке труда. Однако, чтобы рассчитывать на господдержку малый бизнес должен пройти регистрацию на сайте «Работа в России», предоставить данные о положении дел у себя. Иными словами, рассчитывать на господдержку смогут только прозрачные предприятия микро- и малого бизнеса», - подчеркнул Александр Башкирцев.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Центр занятости населения г. Улан – Удэ - 8(3012) 41-89-08, 41-89-12, 41-89-24;



Республиканское агентство занятости населения – 8 (3012) 41-70-41



Выплаты пособий по безработице производятся в обычном режиме. Перерегистрация граждан осуществляется в дистанционном режиме.



С 6 апреля 2020 года Центры занятости будут осуществлять прием необходимых документов для постановки на учет в дистанционном режиме работы. Консультации по телефонам горячей линии: 8(3012) 41-70-41, 41-89-79, 41-89-08.



Фото: egov-buryatia.ru/скриншот

