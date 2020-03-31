РЖД отмечает рост перевозок продуктов

РЖД отмечает в марте рост объемов отправления социально значимых грузов по внутрироссийским маршрутам, сообщила пресс-служба компании.
За 29 дней марта отмечен рост погрузки макарон и макаронных изделий плюс 13% к февралю, мяса домашнего скота – плюс 4,8%, мяса птицы – рост в 1,5 раза, сливочного масла – рост в 1,9 раза, сухого молока – плюс 7,8%, сгущенного молока – рост в два раза), подсолнечного масла – плюс 15,4%). Рост отправок овощных и фруктовых консервов составил 36,3%.
В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России РЖД прилагает все необходимые усилия для обеспечения своевременной и бесперебойной доставки продовольствия в разные регионы страны.
С начала марта из Краснодарского края в другие регионы России отправлено более 300 тонн подсолнечного масла, около 6,5 тыс тонн риса и 42 тыс тонн сахара. Из Ростовской области в Дальневосточный федеральный округ перевезено 270 тонн подсолнечного масла, с территории Ставрополья – 1,5 тыс тонн овощных консервов, 100 тонн макаронных изделий и свыше 1 тыс тонн муки. Еще более 1 тыс тонн крупы отправлено со станций СКЖД в Уральский и Сибирский федеральные округа.
При этом РЖД предлагает своим клиентам воспользоваться новыми возможностями по ускоренной доставке грузов. Так, на минувшей неделе стартовал проект по перевозке скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами. Первый состав из 20 вагонов с продукцией одного из ведущих российских производителей и лидера среди отечественных экспортеров мяса птицы был отправлен из Невинномысска в Краснодар. Таким образом, транспортировка товаров между регионами осуществляется практически со скоростью пассажирского поезда.
В РЖД создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях предупреждения и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по тел. 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия по грузовым перевозкам.
Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (https://etpgp.rzd.ru/
), где имеется возможность дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».
Фото: visual.rzd.ru
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