В Бурятии глава поселка продал чужой многоквартирный дом

Процедура признания строения аварийным не завершена, право собственности сохранялось за жильцами квартир



Руководитель следственного управления СК России по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы поселка Новокижингинск. Глава подозревается в «превышении должностных полномочий» (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления. Чиновник незаконно продал бизнесмену многоквартирный дом.



По данным следствия, а селе Новокижингинск располагалось здание многоквартирного жилого дома. Проводилась процедура признания строения аварийным и непригодным для проживания. Дом считался заброшенным, квартиры были покинуты гражданами, однако их право собственности на них сохранялось.



Однако 15 августа 2019 года глава поселения, незаконно распоряжаясь чужим имуществом, продал этот дом за 900 тыс рублей местному предпринимателю, который собирался демонтировать строение и распродать пригодные для использования стройматериалы. В дальнейшем часть дома бизнесменом была разобрана и перечислена первая часть платежа - 25 тыс рублей. Поступившие от сделки деньги глава поселения в администрацию не перечислил, оставил себе и распорядился по своему усмотрению.



Это преступление выявлено сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Хоринский».



Производство предварительного следствия по уголовному делу поручено следователям Хоринского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Бурятии. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы.



Фото: «Номер один»

