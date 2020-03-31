Опрос: Нужно ли в Бурятии ужесточить карантин?

- да, очень нужно

Соседние регионы уже ушли в полную самоизоляцию





В Бурятии с 29 марта ввели меры борьбы с распространением вируса.

- Должны быть закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.

- Работать будут только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

- Все остальные предприятия - торговые центры, рестораны, парикмахерские, заводы и прочие должны быть закрыты.

- Всем находиться дома, не выходить на улицу, не общаться с соседями, не посещать никаких общественных и публичных мест.

- Не устраивать коллективные выезды на природу.

- Выходить можно только в продуктовые магазины и только в маске.

- Гражданам старше 65 лет и имеющим заболевания соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Полный текст указа Главы Республики Бурятии по ссылке