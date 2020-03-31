Опрос: Нужно ли в Бурятии ужесточить карантин?

В Бурятии с 29 марта ввели меры борьбы с распространением вируса.
- Должны быть закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности.
- Работать будут только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
- Все остальные предприятия - торговые центры, рестораны, парикмахерские, заводы и прочие должны быть закрыты.
- Всем находиться дома, не выходить на улицу, не общаться с соседями, не посещать никаких общественных и публичных мест.
- Не устраивать коллективные выезды на природу.
- Выходить можно только в продуктовые магазины и только в маске.
- Гражданам старше 65 лет и имеющим заболевания соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Полный текст указа Главы Республики Бурятии по ссылке
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