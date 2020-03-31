Борющихся с коронавирусом врачей Бурятии можно поддержать деньгами

Как сообщили в Минздраве Бурятии, в Улан-Удэ запрещена передача продуктов врачам инфекционной больницы, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом. Это нарушает карантинный режим, но главное, в такой помощи врачи не нуждаются.
- Продукты поступают в больницу централизовано, в помощи со стороны нет необходимости. Врачи получают сбалансированное меню для работы в таких условиях. Кроме того, это карантинное учреждение, любое движение со стороны там запрещено, - пояснили в Минздраве.
Желающие помочь врачам могут сделать это, переведя деньги на специальный благотворительный счет в Медицинской палате Бурятии.
- Средства пойдут на нужды медиков, находящихся «на передовой». Отчет о расходах будет публичный, распределение денег будет проходить под контролем комиссии, под общественным контролем. Средства пойдут по назначению, - заверили в Медицинской палате.
Как уже сообщал «Номер один», в Улан-Удэ 27 марта, когда обнаружили первых двух зараженных короновирусом жителей Бурятии, вместе с ними сразу на карантин ушла группа из 90 врачей
Республиканской инфекционной больницы. Для них переоборудовали подвальное помещение в здании больницы.
Условия работы и жизни врачей тяжелые не только психологически, но и физически. Они надевают противочумные костюмы и не снимают их на протяжении своего дежурства в течение шести часов. Это означает, что в это время они не могут попить воды или сходить в туалет.
Фото: Минздрав Бурятии
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