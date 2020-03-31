Борющихся с коронавирусом врачей Бурятии можно поддержать деньгами

В продуктах они не нуждаются





Как сообщили в Минздраве Бурятии, в Улан-Удэ запрещена передача продуктов врачам инфекционной больницы, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом. Это нарушает карантинный режим, но главное, в такой помощи врачи не нуждаются.

- Средства пойдут на нужды медиков, находящихся «на передовой». Отчет о расходах будет публичный, распределение денег будет проходить под контролем комиссии, под общественным контролем. Средства пойдут по назначению, - заверили в Медицинской палате.



