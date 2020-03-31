Медики Бурятии: Вадим Бредний чувствует себя гораздо лучше

Среди больных коронавирусом нет тех, кто находится в критическом состоянии



- Сегодня я разговаривал с Бреднием Вадимом Витальевичем. Он благодарен врачам, он сейчас чувствует себя гораздо лучше. Он говорит: все лекарства есть, квалификация врачей очень высокая. Несмотря на сложности, наши больные находятся не в критическом состоянии, - рассказал сегодня журналистам председатель региональной общественной организации «Медицинская палата РБ» Александр Иринчеев.



По словам замминистра здравоохранения Натальи Бухольцевой, среди заболевших в Бурятии есть люди разных возрастов.



- У нас есть и молодые, и старые, и дети среди этих 19 человек. Есть даже мужчина за 40 лет, у него положительный результат, но при этом нет никаких симптомов, - пояснила она.



При этом, риск заболеть есть у всех категорий граждан, независимо от возраста. Вопрос в том, в какой форме будет протекать заболевание.



- Молодежь, конечно, все равно болеет. Это обыкновенная вирусная инфекция, которая поражает людей любого возраста. Но мы говорим о том, в какой форме заболевание переносится. У молодежи – это легкие формы, малосимптомные, без интоксикации, без осложнений. Люди старшего возраста болеют с осложнениями. Ведь опасна эта инфекция осложнениями. Все спускается в легкие, и там формируется тяжелая пневмония. Это очень опасно для населения, - пояснила замминистра.



Фото: «Номер один»



