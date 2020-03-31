В Бурятии введен режим полной самоизоляции

Он вводится с сегодняшнего дня до 5 апреля включительно





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ в введении в республике режима полной самоизоляции без ограничения по возрасту. Режим вводится с 31 марта до 5 апреля включительно. В эти дни все обязаны находиться дома. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Есть и другие исключения. Так, покидать дом можно в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответвии с ранее введенными запретами, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.







Также ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность волонтеров, правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

