В Бурятии введен режим полной самоизоляции

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ в введении в республике режима полной самоизоляции без ограничения по возрасту. Режим вводится с 31 марта до 5 апреля включительно. В эти дни все обязаны находиться дома. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Есть и другие исключения. Так, покидать дом можно в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответвии с ранее введенными запретами, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.
Также ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность волонтеров, правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
В опубликованном на официальном сайте обращении к жителям республики Алексей Цыденов также предупредил бизнесменов. «Не ищите лазеек в указах и ограничениях, не подставляйте под риск своих работников и ваших клиентов. Лучше сейчас всем перестраховаться, чем потом закрыться надолго», отметил глава.
- Уже на этой неделе в четверг в 11 часов в онлайн-режиме мы вместе с вами обсудим возможные меры поддержки бизнеса как объявленные президентом, так и дополнительные. Я проведу трансляцию в онлайн-режиме во всех соцсетях, чтоб по максимуму получить от вас информацию о проблемах и предложения по мерам и способам поддержки. И по итогам будем корректировать наш план первоочередных мероприятий, пообещал Алексей Цыденов.
Напомним, на утро 31 марта в Бурятии было зарегистрировано 19 подтвержденных случаев коронавируса, из них трое - это дети до 17 лет. 6 предварительно положительных анализов направлены в Новосибирск на подтверждение. Как уже сообщал «Номер один», по числу заболевших коронавирусом Бурятия заняла шестое место среди регионов страны
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Режим полной самоизоляции сначала был введен в Москве и Подмосковье, а затем стал вводиться во многих регионах России.
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