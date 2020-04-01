Отставить коронавирус!

Армия призвана защищать. Но кто защитит армию?

Коронавирус ведь не обычный враг, которого можно увидеть в оптический прицел винтовки. Его не возьмешь гранатами, танками, и даже стереотипная чистка полов зубными щетками против него почти бессильна. Поэтому военные подумали и решили: пока что обойдемся без призывников.Если вы молодой человек призывного возраста, который не очень-то горит желанием служить, то наслаждайтесь - военный призыв перенесен из-за коронавируса. Наслаждаться, правда, придется недолго – до 13 апреля. Впрочем, не факт, что призывной карантин не продлят.Если же вы жуть как хотите служить, то придется потерпеть. На призывной вас не пустят и долг Родине отдать не позволят.С другой стороны, разве армия не лучший способ самоизоляции? Никаких контактов с внешним миром, по крайней мере, для срочников. Никаких массовых мероприятий, кроме утренних пробежек и учений. Красота!Кроме того, в армии служат люди, подготовленные к любой угрозе. И в случае нападения вирусов всегда могут дать отпор. Как минимум - бодрой строевой песней, как максимум – залпом из артиллерийской установки.Нарисовал Укусика Покусай