В России ввели штрафы за нарушение карантина

За фейки о коронавирусе грозит уголовное наказание

Что грозит за нарушение карантина:

Если нарушение повлекло угрозу распространения заболевания, предусмотрены штрафы:

для граждан — от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;

для должных лиц и предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на 90 суток;

для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановка деятельности на 90 суток.

Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного преступления, штрафы вырастут до:

150–300 тыс. руб. — для граждан;

300–500 тыс. руб. — для должностных лиц (возможна также дисквалификация сроком от одного до трех лет для предпринимателей);

500 тыс. — 1 млн руб. — для юрлиц.

Нарушения, которые повлекли сбои в работе объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи, будут наказываться штрафами в размере:

300–400 тыс. руб. — для граждан;

600–900 тыс. руб. — для должностных лиц;

5–10 млн руб. — для юрлиц

Что грозит за фейки обычным людям:

Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с эпидемией в стране. Это поправки в КоАП, Уголовный кодекс, бюджетное и налоговое законодательство, сообщает РБК.

За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.

300–700 тыс. руб. — за распространение ложной информации под видом достоверных сообщений об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, а также о мерах борьбы с этими обстоятельствами; альтернативным вариантом наказания могут стать обязательные (до 360 часов) и исправительные (до года) работы;

под видом достоверных сообщений об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, а также о мерах борьбы с этими обстоятельствами; альтернативным вариантом наказания могут стать обязательные (до 360 часов) и исправительные (до года) работы; до 360 часов обязательных работ

до года исправительных работ

до трех лет ограничения свободы

Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»:

Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:

штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,

исправительные работы на срок до одного года,

принудительные работы на срок до трех лет,

до трех лет лишения свободы.

Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:

штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от полутора до трех лет,

исправительные работы на срок до двух лет,

принудительные работы на срок до пяти лет,

лишение свободы до пяти лет.

Что грозит за фейки юридическим лицам

Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юрлиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в том числе во время эпидемий.

1,5–3 млн руб. — для юрлиц и СМИ

3–5 млн руб. — для юрлиц и СМИ, если эта информация приведет к смерти одного человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовым беспорядкам. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.



Что грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Этот же законопроект ужесточает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Р Сейчас по этой статье судят не простых граждан, а только должностных лиц, которые обязаны соблюдать санитарные правила.

Ко второму чтению в проект внесли поправки, смягчающие максимально возможное наказание за некоторые составы преступлений. За нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу такого заболевания, грозит:

штраф в 500-700 тысяч рублей (ранее был штраф до миллиона) или в размере дохода осужденного от года до полутора лет (ранее — до пяти лет),

ограничение свободы на срок до двух лет (ранее до трех лет),

принудительные работы на срок до двух лет (ранее до трех),

лишение свободы до двух лет (ранее предлагалось до трех).

Из законопроекта убрали такой состав преступления, как нарушение правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания.

Наказание за нарушение правил, повлекших гибель людей, осталось прежним: если умер один человек — до пяти лет лишения свободы, если двое или больше — до семи лет.