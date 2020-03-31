В России ввели штрафы за нарушение карантина

Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры по урегулированию ситуации с эпидемией в стране. Это поправки в КоАП, Уголовный кодекс, бюджетное и налоговое законодательство, сообщает РБК.
Что грозит за нарушение карантина:
Если нарушение повлекло угрозу распространения заболевания, предусмотрены штрафы:
Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного преступления, штрафы вырастут до:
- для граждан — от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
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для должных лиц и предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на 90 суток;
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для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановка деятельности на 90 суток.
Нарушения, которые повлекли сбои в работе объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи, будут наказываться штрафами в размере:
- 150–300 тыс. руб. — для граждан;
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300–500 тыс. руб. — для должностных лиц (возможна также дисквалификация сроком от одного до трех лет для предпринимателей);
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500 тыс. — 1 млн руб. — для юрлиц.
- 300–400 тыс. руб. — для граждан;
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600–900 тыс. руб. — для должностных лиц;
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5–10 млн руб. — для юрлиц
Что грозит за фейки обычным людям:
За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.
Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»:
- 300–700 тыс. руб. — за распространение ложной информации под видом достоверных сообщений об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, а также о мерах борьбы с этими обстоятельствами; альтернативным вариантом наказания могут стать обязательные (до 360 часов) и исправительные (до года) работы;
- до 360 часов обязательных работ
- до года исправительных работ
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до трех лет ограничения свободы
Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:
- штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,
- исправительные работы на срок до одного года,
- принудительные работы на срок до трех лет,
- до трех лет лишения свободы.
Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:
- штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от полутора до трех лет,
- исправительные работы на срок до двух лет,
- принудительные работы на срок до пяти лет,
- лишение свободы до пяти лет.
Что грозит за фейки юридическим лицам
Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юрлиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в том числе во время эпидемий.
- 1,5–3 млн руб. — для юрлиц и СМИ
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3–5 млн руб. — для юрлиц и СМИ, если эта информация приведет к смерти одного человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовым беспорядкам. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.
Что грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Этот же законопроект ужесточает наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Р Сейчас по этой статье судят не простых граждан, а только должностных лиц, которые обязаны соблюдать санитарные правила.
Ко второму чтению в проект внесли поправки, смягчающие максимально возможное наказание за некоторые составы преступлений. За нарушение правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу такого заболевания, грозит:
- штраф в 500-700 тысяч рублей (ранее был штраф до миллиона) или в размере дохода осужденного от года до полутора лет (ранее — до пяти лет),
- ограничение свободы на срок до двух лет (ранее до трех лет),
- принудительные работы на срок до двух лет (ранее до трех),
- лишение свободы до двух лет (ранее предлагалось до трех).
Из законопроекта убрали такой состав преступления, как нарушение правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания.
Наказание за нарушение правил, повлекших гибель людей, осталось прежним: если умер один человек — до пяти лет лишения свободы, если двое или больше — до семи лет.
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