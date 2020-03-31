Режим работы общественного транспорта 1 апреля в Улан-Удэ

Увеличенные интервалы движения в «непиковое» время или график выходного дня







Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 1 апреля.



МУП «Управление трамвая»: интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 12 минут, в непиковое время - 19-26 минут.



МУП «Городские маршруты»: движение автобусов по маршрутам №№ 3, 12, 16, 16 «Квартал», 31, 13, 135 по графику выходного дня.



Частные перевозчики:



- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 19, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 23, 44 в пиковые часы интервал 15-30 минут, в непиковое время - 30-60 минут. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 20:00;



- по маршрутам №№ 51, 54 отправление автобуса в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:30 из мкр. Восточный;



- по маршруту № 28 отправление автобуса в 6:30, 7:45, 17:00 с обеих конечных остановок;



- по маршруту № 80 отправление автобуса в 7:00, 8:00, 9:00 из 117 мкр., 17:00, 18:00 из мкр. Стеклозавод.



Фото: «Номер один»

