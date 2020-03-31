31.03.2020
У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

Денис Проценко изолировался в своем кабинете, где есть все условиях для дистанционной работы

У главного врача Московской городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко диагностировали COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал медик в Фейсбуке.

На прошлой неделе клинику в Коммунарке посещал Владимир Путин, он встречался с Проценко и общался с персоналом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все в порядке — президента регулярно тестируют на коронавирус.

Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул уже почти 200 стран. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболевших и жертв больше.

В России число больных достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.

Фото: kremlin.ru
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