У главврача больницы в Коммунарке нашли коронавирус

Денис Проценко изолировался в своем кабинете, где есть все условиях для дистанционной работы



У главного врача Московской городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко диагностировали COVID-19, сообщает



«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал медик в Фейсбуке.



На прошлой неделе клинику в Коммунарке посещал Владимир Путин, он встречался с Проценко и общался с персоналом.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все в порядке — президента регулярно тестируют на коронавирус.



Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул уже почти 200 стран. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболевших и жертв больше.



В России число больных достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.



Фото: kremlin.ru У главного врача Московской городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко диагностировали COVID-19, сообщает РИА «Новости» «Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», — написал медик в Фейсбуке.На прошлой неделе клинику в Коммунарке посещал Владимир Путин, он встречался с Проценко и общался с персоналом.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все в порядке — президента регулярно тестируют на коронавирус.Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул уже почти 200 стран. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболевших и жертв больше.В России число больных достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.Фото: kremlin.ru