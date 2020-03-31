В Забайкалье введены ограничения из-за коронавируса и Бурятии

Правительство Забайкальского края ввело сегодня дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе, сообщил официальный краевой портал.
В Забайкалье случаи заболевания в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных.
Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта же мера касается забайкальцев, имеющих ряд хронических заболеваний.
С 31 марта запрещается гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу.
В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории.
При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.
«Все граждане, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Это касается и постов ДПС при въезде в регион», - сообщается в документе.
Роспотребнадзору рекомендовано образовать рабочие группы для мониторинга того, как организации и предприниматели соблюдают ограничения, установленные для предотвращения инфекции в регионе.
Контроль исполнения постановления возлагается на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева.
«Пункты указа вызваны сбережением жизни и здоровья наших земляков. Основные пункты связаны с пребыванием людей дома. Выходить только до ближайшего магазина, выгулять животное, при необходимости на работу. У нас есть люди, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Человек имеет право на личном автомобиле передвигаться от места жительства до места, никуда не заезжая. Самый главный момент – всех развести, чтобы никто ни с кем не контактировал», - сказал Андрей Гурулев.
По его словам, меры связаны с тем, что в соседних регионах замечены случаи заражения коронавирусом.
Как сообщал «Номер один»
, Бурятия заняла шестое место в России по числу заболевших коронавирусом. В соседних регионах обстановка пока более спокойная. В Иркутской области официально зарегистрировано лишь двое больных коронавирусом, а в Забайкальском крае сейчас их вообще нет. Единственный больной, зафиксированный в этом регионе, давно вылечился.
Фото: 75.ru
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