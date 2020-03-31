В Забайкалье введены ограничения из-за коронавируса и Бурятии

В Чите не скрывают, что с опаской поглядывают на соседние регионы, в которых COVID-19 уже прописался



Правительство Забайкальского края ввело сегодня дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе, сообщил официальный краевой портал.



В Забайкалье случаи заболевания в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных.



Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта же мера касается забайкальцев, имеющих ряд хронических заболеваний.

С 31 марта запрещается гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу.



В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории.



При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.



«Все граждане, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Это касается и постов ДПС при въезде в регион», - сообщается в документе.



Роспотребнадзору рекомендовано образовать рабочие группы для мониторинга того, как организации и предприниматели соблюдают ограничения, установленные для предотвращения инфекции в регионе.



Контроль исполнения постановления возлагается на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева.



«Пункты указа вызваны сбережением жизни и здоровья наших земляков. Основные пункты связаны с пребыванием людей дома. Выходить только до ближайшего магазина, выгулять животное, при необходимости на работу. У нас есть люди, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Человек имеет право на личном автомобиле передвигаться от места жительства до места, никуда не заезжая. Самый главный момент – всех развести, чтобы никто ни с кем не контактировал», - сказал Андрей Гурулев.



По его словам, меры связаны с тем, что в соседних регионах замечены случаи заражения коронавирусом.







Фото: 75.ru Правительство Забайкальского края ввело сегодня дополнительные меры по предотвращению появления и распространения коронавируса в регионе, сообщил официальный краевой портал.В Забайкалье случаи заболевания в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, учреждения здравоохранения готовятся к появлению таких больных.Согласно подписанному документу, граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта же мера касается забайкальцев, имеющих ряд хронических заболеваний.С 31 марта запрещается гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу.В городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 метров. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории.При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.«Все граждане, приезжающие из других регионов, будут проверяться на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Это касается и постов ДПС при въезде в регион», - сообщается в документе.Роспотребнадзору рекомендовано образовать рабочие группы для мониторинга того, как организации и предприниматели соблюдают ограничения, установленные для предотвращения инфекции в регионе.Контроль исполнения постановления возлагается на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева.«Пункты указа вызваны сбережением жизни и здоровья наших земляков. Основные пункты связаны с пребыванием людей дома. Выходить только до ближайшего магазина, выгулять животное, при необходимости на работу. У нас есть люди, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. Человек имеет право на личном автомобиле передвигаться от места жительства до места, никуда не заезжая. Самый главный момент – всех развести, чтобы никто ни с кем не контактировал», - сказал Андрей Гурулев.По его словам, меры связаны с тем, что в соседних регионах замечены случаи заражения коронавирусом. Как сообщал «Номер один» , Бурятия заняла шестое место в России по числу заболевших коронавирусом. В соседних регионах обстановка пока более спокойная. В Иркутской области официально зарегистрировано лишь двое больных коронавирусом, а в Забайкальском крае сейчас их вообще нет. Единственный больной, зафиксированный в этом регионе, давно вылечился.Фото: 75.ru