В Бурятии шахтера обидели при увольнении

Работодатель не оплатил ему сверхурочной работы





В Гусиноозерскую межрайонную прокуратуру обратился бывший шахтер с жалобой на работодателя - угольно-добывающую компанию «Разрез Загустайский».

Мужчина уволился из компании по собственному желанию в октябре 2019 года. Однако при увольнении работодатель не в полном объеме оплатил ему сверхурочной работы. Предприятие осталось должно шахтеру более 11 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.После прокурорского представления компания погасила долг перед бывшим работником, а старшего бухгалтера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.Фото: pixabay.com