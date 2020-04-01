Глава минприроды РФ рекомендовал регионам запретить весеннюю охоту

Рисков распространения коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи нет, но есть самоизоляция



Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ установить ограничения по весенней охоте 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.



«Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионе в этом сезоне», – говорится в обращении главы минприроды России к главам регионов.



Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей.



Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.







В соответствии с действующим законодательством ограничения охоты, включая запрет, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ. Обоснование принимаемому решению нужно представить в Росприроднадзор и получить согласование.



Фото: pixabay.com Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ установить ограничения по весенней охоте 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.«Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионе в этом сезоне», – говорится в обращении главы минприроды России к главам регионов.Высшим должностным лицам субъектов РФ предложено также при рассмотрении мер поддержки малому и среднему бизнесу учесть интересы охотпользователей.Отдельно отмечено, что установление ограничений охоты не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования. Напомним , ранее минприроды России сообщало и подтверждает, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Тем не менее, введенные в части регионов с этой недели условия самоизоляции требуют комплексного подхода.В соответствии с действующим законодательством ограничения охоты, включая запрет, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ. Обоснование принимаемому решению нужно представить в Росприроднадзор и получить согласование.Фото: pixabay.com