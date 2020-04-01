В Бурятии автоледи завершили ДТП в суде

Одна из них получит 200 тыс рублей компенсации морального вреда







В Бурятии судебные приставы взыскали жительнице Кабанского района 200 тыс рублей компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, участницами ДТП стали две женщины, одна из которых в нарушение правил дорожного движения выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с другой автомашиной.



После происшествия виновница ДТП никаких мер по заглаживанию своей вины по отношению к потерпевшей не предпринимала. В то время как пострадавшая получила серьезную травму ноги. Из-за осложнения и длительного лечения женщина осталась без работы и вынуждена была обратиться в суд за взысканием с виновницы аварии компенсации морального вреда.



Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать сумму материального ущерба со страховой компании, а компенсацию морального вреда с виновницы ДТП в размере 200 тыс рублей.



В Кабанском районном отделе судебных приставов в отношении автоледи было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к ней были применены комплексные меры принудительного характера, которые побудили должницу выплатить сумму задолженности в 200 тыс рублей в полном объеме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должница подверглась взысканию штрафной санкции в виде исполнительского сбора.



Фото: pixabay.com

