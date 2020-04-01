В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне

В ходе преследования патруль заблокировал автомобиль с несовершеннолетним угонщиком



В Улан-Удэ в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне ночью неизвестными автомобиля со двора жилого многоквартирного дома по улице им. Буйко. Ориентировку на розыск угнанного автомобиля такси передали всем наружным нарядам.



В ходе патрулирования в районе поселка Комушка сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили угнанный желтый автомобиль. В ходе преследования патруль заблокировал автомобиль и задержал водителя.



Им оказался 17-летний несовершеннолетний, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный в отделе полиции рассказал, что ночью вскрыл автомобиль простым ключом, так как личинка замка была искорежена. Также у подростка был обнаружен сотовый телефон, который находился в розыске как похищенный.



Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Фото: Росгвардия

