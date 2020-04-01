В Улан-Удэ началась дезинфекция мест общего пользования

Общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тысяч квадратных метров



В Улан-Удэ сегодня по поручению мэра города началась дезинфекция мест общего пользования. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором обработают общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, также поручни и лавочки.



Администрации районов определили около 80 мест подлежащих дезинфекции, общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс кв метров, сообщили в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Дезинфекция мест общего пользования будет производиться ежедневно. Обработка проводится силами подведомственных Комитету городского хозяйства организаций: Комбинат по благоустройству, Городское лесничество, Горсвет. «Водоканал» отвечает за подготовку дезинфицирующего средства.



Для обработки остановочных пунктов используется поливомоечная техника города. Четыре машины переоборудованы под задачи дезинфекции: два автомобиля на базе ГАЗон NEXT и два – на базе КамАЗ. Техника дополнительно оснащена бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных для техники местах обработку будут производить вручную при помощи 14 комплектов ранцев-распылителей.



Кроме того, сегодня для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах Управляющие компании и ТСЖ могут бесплатно получить дезинфицирующее средство. Выдачу раствора с 13:00 до 18:00 будет производить МУП «Водоканал» по адресу ул. Борсоева, 101 . Письма с рекомендациями Роспотребнадзора в управляющие организации направлены.



Фото: ulan-ude-info.ru

