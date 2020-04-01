01.04.2020
В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт дорог

В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт дорог

Когда начнется ремонт, пока точно не известно

Планы администрации Улан-Удэ начать подготовительные работы по ремонту дорог на месяц раньше, с 1 апреля, пришлось отложить из-за введенного режима полной самоизоляции.

«Большая часть подрядных организаций готовы к началу работ. В связи с указом главы Бурятии и напряженной эпидемиологической ситуацией принято решение о приостановке начала работ, в том числе по ул. Дарханской, где работы уже начались», рассказал в соцсетях начальник Управления дорожного строительства мэрии Улан-Удэ Андрей Дугаров.

По словам чиновника, начало работ пока перенесено на 6 апреля.

«Ближе к этой дате будет понятно, приступаем к работам или продлеваем отсрочку. А пока все на самоизоляции», отметил он.

Фото: со страницы Андрея Дугарова в Фейсбук
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