В Улан-Удэ из-за коронавируса отложили ремонт дорог

Когда начнется ремонт, пока точно не известно





Планы администрации Улан-Удэ начать подготовительные работы по ремонту дорог на месяц раньше, с 1 апреля, пришлось отложить из-за введенного режима полной самоизоляции

«Большая часть подрядных организаций готовы к началу работ. В связи с указом главы Бурятии и напряженной эпидемиологической ситуацией принято решение о приостановке начала работ, в том числе по ул. Дарханской, где работы уже начались», рассказал в соцсетях начальник Управления дорожного строительства мэрии Улан-Удэ Андрей Дугаров.По словам чиновника, начало работ пока перенесено на 6 апреля.«Ближе к этой дате будет понятно, приступаем к работам или продлеваем отсрочку. А пока все на самоизоляции», отметил он.Фото: со страницы Андрея Дугарова в Фейсбук