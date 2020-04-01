В Бурятии военные свяжут понтонами два села с «большой землей»

Понтонную переправу через горную реку Джида установят в районе сел Дырестуй и Зарубино



В Бурятии военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через реку Джида в районе сел Дырестуй и Зарубино. Понтонную переправу для оказания помощи местному населению планируется установить после того, как пройдет ледоход на реке, сообщили в пресс-службе ВВО.



Решение о наведении переправы через реку Джида принято командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Геннадием Жидко по заявке правительства Бурятии. Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.



Длина переправы составит более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.



При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие будут осуществлять ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 км в час.



Переправа будет работать до осени текущего года.



Фото: пресс-служба ВВО

