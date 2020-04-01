Сфера общепита в Китае с трудом «перезагружается»

Уже несколько дней спустя после возобновления работы ресторан хого (китайский самовар) «Лаоцзаотан» в городе Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) каждый день встречает клиентов, число которых стало наполовину меньше, чем в период до вспышки эпидемии коронавирусной инфекции. Ежедневной выручки заведения недостаточно, чтобы покрыть арендную плату и выплату заработка сотрудникам.
«Несмотря на трудное положение, все-таки, работать надо и только в работе кроется надежда на лучшее», - сказал владелец этого ресторана Хо Чуньлэй в беседе с корр. Синьхуа
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В начале 2020 года под влиянием вспышки эпидемии коронавируса нового типа сектор общепита в Китае переживал необычно затяжную «студеную зиму», примерно два месяца этот сектор по всей стране по сути оказался в положении застоя.
Теперь по мере улучшения эпидемиологической ситуации во многих регионах страны смягчены ограничения на хоздеятельность предприятий общепита, благодаря чему китайский рынок общепита «перезагружается» словно гигантский механизм, постепенно восстанавливая свой должный облик. Однако дело стартует заново не без труда. Сейчас первоочередная проблема, точнее, то, что волнует хозяев ресторанов больше всего, - это не поставки продуктов, не дефицит рабочей силы, а малочисленная клиентура, что, по словам многих владельцев ресторанов, наносит немалый удар по их бизнесу.
Аналитики указали, что в настоящее время уровень посещаемости заведений общественного питания восстановился не полностью по причине того, что «тревога» в связи с распространением коронавируса не отменена окончательно, учитывая свирепствование пандемии новой коронавирусной пневмонии во многих уголках мира, а также тот факт, что Китай стоит перед серьезным вызовом предотвращения завозных случаев этого заболевания из-за границы.
Согласно официальным данным, по состоянию на 30 марта в континентальной части Китая был выявлен в общей сложности 771 завезенный случай заражения. Такая нерадостная информация сдерживает желание многих гурманов пойти поесть в рестораны.
Между тем, столкнувшись с текущими трудностями, предприниматели сферы общепита не готовы сидеть сложа руки. Многие из них с одной стороны налаживают тесное сотрудничество с онлайн-платформами для предоставления услуг доставки еды на дом, с другой стороны активно расширяют каналы сбыта, поставляя, к примеру, полуфабрикаты в овощные магазины и сетевые супермаркеты.
Наряду с этим, местные власти протягивают им руку помощи: во многих регионах страны были приняты политические решения по снижению налоговых ставок, а также уровня арендной платы и оплаты коммунальных услуг. В провинциях Ляонин, Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян были введены потребительские талоны на общую сумму от десятка миллионов до сотни миллионов юаней в целях стимулирования потребления; в районе Чаньчэн города Фошань каждое из крупных предприятий общепита сможет получить одноразовое пособие в размере 100 тыс юаней, если оно возобновит работу в установленный срок; в городе Лоян предприятиям общепита предоставляются субсидии для найма работников, их максимальная сумма достигает 90 тыс юаней.
Исполнительный председатель Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса провинции Хайнань (Южный Китай) Чэнь Хэн полагает, что после полного и окончательного снятия ограничений на деятельность в секторе общепита по всей стране, в нем будет наблюдаться рост восстановительного характера. А по мере дальнейшего улучшения ситуации, связанной с профилактикой и контролем эпидемии, и последовательного введения политики стимулирования потребления на общепитовском рынке Китая будет в полной мере высвобожден огромный потребительский потенциал, который уже немало времени был ущемлен под влиянием эпидемии.
Напомним, что в Китае сектор общепита имеет весомое значение для национальной экономики. Как показывают данные Государственного статистического управления КНР, в 2019 году удельный вес добавленной стоимости индустрии услуг в ВВП страны достиг 53,9 проц, а ее вклад в рост ВВП страны составил 59,4 проц. При этом общепит в качестве одной из опорных отраслей индустрии услуг сыграл незаменимую роль в стимулировании внутреннего потребительского спроса, процветании отечественного рынка и решении проблемы трудоустройства.
Фото: pixabay.com
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