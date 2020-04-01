В Бурятии есть 492 аппарата ИВЛ

В ближайшее время их число доведут 604 единиц



В Бурятии увеличивается финансирование расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией из федерального и республиканского бюджетов, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.



«Это государственная поддержка из резервного фонда правительства России, выделившего на переоснащение медицинских организаций 128 млн рублей. Дополнительно ожидается поставка 73 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и двух аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), - рассказала глава минздрава.



В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппаратов ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время, Итого общее количество аппаратов ИВЛ в республике составит 604, не включая те аппараты, которые будут закуплены из резервного фонда правительства РФ.



Ни одного больного с коронавирусной инфекцией на аппарате ИВЛ сейчас нет.



Кроме того, из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделено 271, 8 млн рублей для медицинских организаций на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, сообщили в минздраве республики .



На стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь зараженным COVID-2019, правительством РФ будет выделено 10,2 млрд. рублей на все регионы РФ (проект решения на стадии согласования).



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