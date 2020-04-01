Мэрия Улан-Удэ выделила волонтерам машины

В Улан-Удэ единому волонтерскому штабу для развоза продуктов и лекарств нуждающимся горожанам сегодня выделено три автомобиля городской администрации. Как сообщили в ее пресс-службе, это сделано по поручению мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова.
Если ранее волонтерам удавалось обработать около 30 заявок за сутки, то сегодня, 1 апреля, с 8.00 до 12.00 им удалось обработать и обслужить по Улан-Удэ уже 26 заявок, поступивших от пожилых граждан. В основном ребят просят привезти лекарства, пояснили в штабе.
Единый волонтерский штаб оказывает юридическую, психологическую, просветительскую и бытовую помощь пожилым людям и маломобильным гражданам.В его состав входят волонтеры «ДоброДом», Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», ОНФ «Молодежка», Бурятского отделения Российского союза молодежи и Молодежной палаты. Улан-Удэ.
Единый волонтерский штаб работает в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 по адресу: ул.Коммунистическая,49, профсоюзы Бурятии, 4-й этаж 68-й кабинет.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Юлия Ким 89025345698.
Координатор штаба волонтеров Анастасия Алексеева 89024566726.
Заявки принимаются на единый федеральный телефон горячей линии 8-800-200-34-11. или через Приложение «ОНФ. ПОМОЩЬ».
Фото: ulan-ude-info.ru
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