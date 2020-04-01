Мэрия Улан-Удэ выделила волонтерам машины

Добровольцы в два раза увеличили число обслуженных заявок о помощи

В Улан-Удэ единому волонтерскому штабу для развоза продуктов и лекарств нуждающимся горожанам сегодня выделено три автомобиля городской администрации. Как сообщили в ее пресс-службе, это сделано по поручению мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова.Если ранее волонтерам удавалось обработать около 30 заявок за сутки, то сегодня, 1 апреля, с 8.00 до 12.00 им удалось обработать и обслужить по Улан-Удэ уже 26 заявок, поступивших от пожилых граждан. В основном ребят просят привезти лекарства, пояснили в штабе.Единый волонтерский штаб оказывает юридическую, психологическую, просветительскую и бытовую помощь пожилым людям и маломобильным гражданам.В его состав входят волонтеры «ДоброДом», Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики», ОНФ «Молодежка», Бурятского отделения Российского союза молодежи и Молодежной палаты. Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru