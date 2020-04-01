Среди заболевших коронавирусом в Бурятии шесть детей

Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, в числе заболевших коронавирусом в республике шесть детей в возрасте от одного года до 16 лет. По словам медиков, заболевание у них протекает в легкой форме.
В реанимации сейчас находятся четверо заболевших, к аппаратам ИВЛ никто не подключен. Трое пациентов получают подпитку кислородом.
- У ряда пациентов есть положительная динамика, нас это радует, - отметили в Минздраве.
Как уже сообщал «Номер один», по состоянию на утро 1 апреля коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 25 человек
, у еще пяти диагноз проходит подтверждение в лаборатории «Вектор».
Все случаи заражения происходят из двух очагов: в Улан-Удэ и Баргузинском районе. Случаев заражения коронавирусом медицинских работников не зафиксировано.
От прогнозов по дальнейшему развитию ситуации в Минздраве Бурятии пока воздерживаются.
Фото: pixabay.com
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