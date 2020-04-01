Получение ежемесячной выплаты из маткапитала продлят автоматически

Потребуется согласие на выплату или отказ от нее по телефону или письменно почтой в адрес ПФР



Получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала продлят автоматически. По поручению президента РФо поддержке семей с детьми с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса, социальные пособия и льготы Пенсионного фонда должны быть автоматически продлены на 6 месяцев без предоставления каких-либо справок.



Это означает, что с 1 апреля по 1 октября 2020 года владельцам материнского капитала, получающим ежемесячную выплату за счет его средств, не нужно обращаться в ПФР с заявлением для ее продления. По достижению второго ребенка возраста 1 год и 2 года выплату семьям продлят автоматически до 1 октября, сообщили в ОПФР по Бурятии.



От получателей ежемесячной выплаты из средств маткапитала потребуется только согласие на выплату или отказ от выплаты, которое они могут дать сотрудникам ПФР по телефону или направить письменно почтой в адрес Пенсионного фонда по месту жительства. Остальную информацию,необходимую для назначения выплаты, Отделение ПФР по Бурятии проверит по информационным системам фонда и в рамках электронного документооборота со смежными организациями.



По данным на 31 марта, в апреле ежемесячная выплата из средств федерального материнского капитала может быть продлена с их согласия 43 получателям. На сегодня данной мерой поддержки воспользовались 322 семьи республики. Ежемесячно из средств материнского капитала они получают 12 065 руб. Выплату на второго ребенка семья может получать до его трехлетия включительно.



Напомним, что ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут оформить семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. В 2020 году ее размер ежемесячно составляет 12 065 руб. Обратиться за выплатой могут семьи, имеющие доход в расчете на каждого члена семьи ниже 24 000 руб. При подсчете общего дохода семьи за последние 12 календарных месяцев учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различные компенсации, алименты и другие выплаты.



Начиная с 2007 года, сертификаты на федеральный материнский капитал в Бурятии получили свыше 90 тыс семей.



С 30 марта прием клиентов Пенсионный фонд РФ производит только по предварительной записи.Записаться и задать вопросы можно в Центре дистанционного обслуживания ПФР по телефону 8 (3012) 29-14-14.



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