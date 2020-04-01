Бурятия вошла в первую пятерку регионов России по числу заболевших коронавирусом

Всего за сутки в стране появилось более 500 инфицированных





За прошедшие сутки Бурятия переместилась с шестого на пятое место по числу заболевших коронавирусом в России, следует из статистики, опубликованной на сайте coronavirus-monitor.ru. Бурятия с 25 официально зарегистрированными больными вытеснила из первой пятерки Республику Коми, где зарегистрировано 22 больных.

Подавляющее число заражений выявлено в Москве – 1631. Второе место у Московской области (119 случаев), далее следует Санкт-Петербург (98) и Свердловская область (33).В Иркутской области за сутки выявлен один новый больной коронавирусом, всего их сейчас три. В Забайкальском крае больных опасной инфекцией на данный момент нет.Всего в России зарегистрировано 2351 больных коронавирусом (+503). 25 из них умерли, 143 вылечились.Фото: pixabay.com