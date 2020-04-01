В Бурятии объяснили резкий рост цен на лимоны и имбирь

Причина – в коронавирусе, курсе доллара и закрытии границ





Заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников объяснил резкий рост цен на лимоны и имбирь, о котором сообщают жители республики. По информации из соцсетей, стоимость килограмма лимонов сейчас достигает 600 рублей, а цена кило имбиря взлетела до 2-3 тысяч.

- Лимон и имбирь не являются товарами первой необходимости. Рост цены на лимоны, в том числе, обусловлен еще январским запретом на ввоз цитрусовых из Китая. На территории России они не производятся, как и имбирь. Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен. Товары первой необходимости существенно не подорожали, некоторые даже стали дешевле, - пояснил чиновник.Между тем в Минздраве Бурятии, подтвердив пользу этих продуктов для организма, отметили, что потреблять их нужно в меру.- Если вы не соблюдаете элементарные правила гигиены, то никакие два килограмма съеденных за день лимонов вам не помогут, отметили медики.Фото: «Аноним 03»