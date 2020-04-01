01.04.2020
В Бурятии номер «112» отвечает на вопросы по коронавирусу

В Бурятии номер «112» отвечает на вопросы по коронавирусу

«Система-112» пока действует только в 12 муниципальных образованиях республики

В Бурятии с 1 апреля система обработки экстренных вызовов (Система-112) помимо экстренных вызовов принимает обращения граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории республики.  В зависимости от категории вопроса дежурные операторы будут переадресовывать вызовы на горячие линии компетентных ведомств и организаций, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Однако стоит напомнить, что «Система-112» пока действует только в 12 муниципальных образованиях Бурятии. Это Улан-Удэ, Северобайкальск, Баргузинский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.

В остальных районах при наборе «112» будет отвечать автоответчик. Жителям этих районов рекомендуется узнавать телефоны горячих линий на официальных сайтах администраций районов.

Фото: egov-buryatia.ru
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