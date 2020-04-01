В Бурятии номер «112» отвечает на вопросы по коронавирусу

«Система-112» пока действует только в 12 муниципальных образованиях республики



В Бурятии с 1 апреля система обработки экстренных вызовов (Система-112) помимо экстренных вызовов принимает обращения граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории республики. В зависимости от категории вопроса дежурные операторы будут переадресовывать вызовы на горячие линии компетентных ведомств и организаций, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Однако стоит напомнить, что «Система-112» пока действует только в 12 муниципальных образованиях Бурятии. Это Улан-Удэ, Северобайкальск, Баргузинский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.



В остальных районах при наборе «112» будет отвечать автоответчик. Жителям этих районов рекомендуется узнавать телефоны горячих линий на официальных сайтах администраций районов.



Фото: egov-buryatia.ru

