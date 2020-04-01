Урбанист: «Улан-Удэ больше похож на набор отдельных деревень, чем на город»

Столицу Бурятии раскритиковали за пыль, собак и транспорт







Сегодня, если человек хоть немного интересуется городом, его тут же записывают в урбанисты. И многие думают, что это в первую очередь те, кто ратует за дорожки и парковки для велосипедистов. А между тем урбанистика помогает разрабатывать механизмы для диалога жителей города с властью и разрешения всевозможных градостроительных конфликтов. По большому счету урбанисты хотят сделать наши города удобными и благоприятными для долгой и счастливой жизни. «Номер один» приводит цитаты урбанистов-блогеров о нашем городе.





Илья Варламов – один из самых известных блогеров, занимается урбанистикой в рунете. Он провел два дня в Улан-Удэ и неожиданно нашел слова похвалы для города: «Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как я себе его представлял! Конечно, есть проблемы. В целом город приятно удивил, говорю сейчас без всякого сарказма. Например, тут есть хороший трамвай, который даже развивается: недавно купили новые вагоны. А еще тут сохранилось большое количество деревянных домов. И это не убогие гнилушки, как в других городах, а крепкие, достойные дома цвета темного шоколада с яркими наличниками. Особенно важно, что стоят они целыми кварталами. Редко где сейчас встретишь такую цельную застройку. Эти кварталы, конечно, нуждаются в реконструкции. Во многих домах нет канализации и горячей воды. Но есть потенциал для развития».Московский блогер привел город в пример как «хороший учебник истории архитектуры»: «Тут есть дореволюционные кварталы, есть немного конструктивизма и простенькие здания первого десятилетия советской власти, есть сталинки, есть хрущевки. И все эти районы практически в первозданном виде. Просто обветшали. Город, насколько это было возможно, не засрали муравейниками, торговыми центрами и прочей дрянью. Он сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование».Если Варламов, презентовавший в Улан-Удэ свою книгу «100 советов мэру», старался быть политкорректным, то его коллега Андрей Гершман не стеснялся в выражениях.Он нашел в Улан-Удэ определенный набор проблем, свойственных многим городам: «Например, здесь вроде бы стараются делать доступную среду и даже неплохо опускают бордюры. Но ходить по городу невозможно, вместо тротуаров тут полоса препятствий».





Но ходить по городу невозможно, вместо тротуаров тут полоса препятствий:









Я понимаю, некоторым одарённым личностям проще просто запретить людей — нет человека, нет проблемы. Только люди никуда не деваются. Это не плохие люди нарушают, а глупые люди создают условия:









Полностью безбарьерная среда в городе есть лишь для машин. Машины же занимают почти всё пространство для жизни:









Иногда здесь вообще забывают про тротуар — прямо как во Владивостоке! И это не нехватка денег, ведь дом новый. Кто-то спроектировал, кто-то согласовал и кто-то всё это построил совсем недавно. Ни один человек почему-то даже не подумал: «Стоп, а как люди будут здесь ходить?!»









А как вам такой путь до трамвая?









Новые вагоны Львята — хорошие модели. Ещё на них нанесли стикеры «Город для людей». Так зачем горожан загонять в человекопровод и заставлять скакать по лестницам, если УУ — город для людей?









Интересно, лифты работали хотя бы один день, или их сразу закрыли после приезда мэра? Но тут всё совершенно классически: построить деньги нашли, а на поддержание уже не хватает.









Умные города давно поняли бессмысленность подобных издевательств: это дорого и не работает. Поэтому города закрывают подземные переходы или дублируют их по земле.









Здесь легко можно сделать зебру со светофором для пешеходов и прекратить издевательство. Пробок больше не будет, ведь всё равно поток с моста рано или поздно утыкается в светофор — нужно лишь синхронизировать их программы и управлять потоком.









Ладно, а что у нас с благоустройством? Город пытается делать пешеходные маршруты для туристов и даже закрывает улицы для машин! Все эти люди явно довольны:









Благоустройство — это не плитка, скамейки и урны. Общественные пространства работают по определённым принципам: нужна проницаемость, транзитные потоки, доступность и точки притяжения — лишь тогда люди будут пользоваться местом. Сами по себе ваши кадки и прочие МАФы не будут привлекать людей.









У нас же очень любят делать благоустройство «чтоб красиво было». При том «красиво» — в представлении начальника, чьё представление о прекрасном кончается ажурностью.









В итоге что-то сделано, в кубометрах плитки и количестве урн отчёты хорошие, а остальное вроде как не важно.









То есть главный показатель —не число пользователей, рост бизнес активности или просто снижение трат на поддержание города. Главное — проект подороже, тогда он обречён на успех.









Дошло до того, что здесь даже нормальных скамеек нет. 99% всех лавок сделаны скорее для наказания жителей и гостей города. Вот это прямо вершина местных подходов к созданию мест для людей. При этом я абсолютно уверен, что мэрия может собрать экспедицию в соседний Красноярск для перенятия опыта закупки и установки классных скамеек!









И одна из последних классических проблем города — пыль. Местные говорят, что это из-за степи. Я им не верю: культура открытого грунта здесь буквально на каждом шагу.









Город поддерживает целые картофельные грядки прямо в центре города. Здесь это считается красивым:









Жители тоже помогают процессу:









Вишенка на торте — подсыпка дешёвым песком. В итоге пыль с песком просто съедают город:









Если поднимается ветер, то всё это оказывается в глазах, волосах, лёгких и карманах. Разве что в трусах нет песка, а то прямо пляж был бы. Ходить по городу просто невозможно.









Так вот, открою секрет: это не нормально. Эту проблему давным давно победили в большинстве городов (или хотя бы пытаются). Здесь же за два дня ни один человек не признал проблему — все находят оправдание этому ужасу.









Историческая застройка? Её остатки ещё можно найти, но в основном всё идёт под снос:









Хорошая современная архитектура? Давайте не будем о мёртвом.









Нетипичные проблемы

Теперь о более интересных проблемах. Например, так вышло, что из центра города в другие районы идёт по одной улице или мосту. Здесь ужасная связность. В итоге одни участки города перегружены, другие недозагружены. Городская ткань рыхлая, Улан-Удэ больше похож на набор отдельных деревень, чем на город. Поразительно ужасное землепользование и планирование!









Сделал карту с плотной застройкой, чтобы было чуть нагляднее. Город разрывают промзоны, железная дорога и реки:









С общественным транспортом всё не так радужно. С одной стороны мы имеем более-менее нормальный трамвай: высокий уровень обособления, неплохой охват, платформы, местами ровные рельсы и вагоны.









С другой — засилье маршруток. Я так понимаю, в городе сильное трамвайное управление, но слабый дептранс — иначе подобное объяснить не могу. Ранее аналогичную ситуацию встречал лишь в Ульяновске.









И последняя уникальная проблема — бродячие собаки. Такого количества псов и стай я не встречал очень давно. При желании проблему можно решить за один-два года — вместо установки заборов пустить деньги на стерилизацию животных: это гуманно, это снижает агрессию и через несколько лет без пополнения проблема сама решиться.



