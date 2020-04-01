Житель Улан-Удэ обвиняется в покушении на убийство своего младенца

Восьмимесячного сына он избивал пластиковым ведром, сломав его об малыша



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего горожанина, обвиняемого в «покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал с женой и их восьмимесячным сыном в комнате общежития по улице им. Пушкина Улан-Удэ. В прошлом году 10 декабря мужчина в течение дня употреблял спиртные напитки. А вечером в ходе незначительной ссоры с супругой пьяный злоумышленник схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по ребенку, которого женщина держала на руках.



Не менее пяти ударов пришлись по груди и голове малыша. От ударов ведро разломилось. Обвиняемый попытался поднять с пола обломки, чтобы продолжить преступление, но в этот момент мать с криками выскочила в коридор. Ей на помощь пришли соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие врачи отвезли ребенка в больницу, где малышу была оказана необходимая медицинская помощь.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в управлении.



Фото: buryatia.sledcom.ru



