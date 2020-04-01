В Бурятии опасаются роста пьянства во время режима самоизоляции

Некоторые жители даже требуют запретить продажу алкоголя





Жители Бурятии в соцсетях обратились к властям республики с просьбой запретить продажу алкоголя в период режима самоизоляции. Она опасаются, что находясь дома без дела, их друзья и родственники станут больше пить.