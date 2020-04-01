В Бурятии опасаются роста пьянства во время режима самоизоляции

Жители Бурятии в соцсетях обратились к властям республики с просьбой запретить продажу алкоголя в период режима самоизоляции. Она опасаются, что находясь дома без дела, их друзья и родственники станут больше пить.
«Я предлагаю главе и нашему Хуралу запретить продавать алкоголь и пиво на время карантина! А то народу делать нечего, начнут морально разлагаться по-полной».
«Моя мама пьёт, не может дома сидеть, из-за этого я и мои дети страдают, очень боюсь чтоб заразу не притащила. Муж в командировке. Как быть таким людям, ведь они ничего не понимают. Им лишь бы бутылка. Может продажу алкоголя отменить!»
«Надо запретить продажу алкоголя! Некоторые мужики ничего лучше не придумали, как начать пить», пишут жители республика в паблике «Аноним 03».
Отметим, в ряде регионов России власти уже предприняли меры, направленные на ограничение продажи алкоголя в период самоизоляции. Так, в Карелии с 1 апреля спиртное продавать будут только с 10:00 до 14:00. Такое распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
31 марта продажу алкогольных напитков также ограничили в нескольких районах Якутии, в поселке Жатай и Якутске. Глава региона Айсен Николаев объяснил это зафиксированным ростом числа преступлений в состоянии опьянения, сообщает РИА «Новости». «За выходные резко возросла пьяная преступность, есть и человеческие жертвы, так что я руководствуюсь интересами большинства жителей», — пояснил он, добавив, что запрет на продажу алкоголя пока действует до 6 апреля.
Ограничили время продажи алкоголя и в Башкирии. Как передает ИА REGNUM
, запрет на продажу вводится на территории всей республики с 1 апреля с 18:00 до 10:00 часов. «Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут», - сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Фото: «Номер один»
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