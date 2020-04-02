В Бурятии пострадавшие от рук полицейских ищут справедливости в судах

Правда, там либо отказывают в исках, либо выплачивают копеечные компенсации





В судах Бурятии каждый год рассматриваются сотни исков жителей республики, требующих от МВД компенсаций. Причины разнообразны: это и ненадлежащие условия содержаниях в изоляторах, и незаконное преследование, и даже пропажи дорогостоящего имущества из арестованных авто. Впрочем, Фемида к таким воззваниям часто остается глуха. Мы решили сделать обзор подобных решений, вынесенных за последний год. И вот что у нас получилось.

Конечно, рассмотрение таких дел часто не ограничивается районными судами. И жители, хлопочущие за справедливость, и даже сами полицейские регулярно идут в Верховный суд республики обжаловать решение первой инстанции.Так поступил и гражданин Ч. Он требовал компенсации за нанесение «материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников полиции».Дело было в одном из районов республики в прошлом году. Гражданина задержали по подозрению в краже стиральной машины. Как он расскажет потом на суде, «его проводили в кабинет, в котором находилось четыре человека, где его расспрашивали о краже стиральной машины... Он утверждал, что никакую кражу не совершал. Сотрудники начали его запугивать, говоря при этом, что увезут в лесной массив и закопают там, если не признается в краже стиральной машины.Он испугался подобных угроз и вцепился в батарею, сотрудники начали его отцеплять. Далее оперуполномоченный В. пнул его ногой в бок, а второй перевернул, отчего он упал и ударился коленом о бок и у него образовалась рана на колене. Позже его вывели из отдела и посадили в машину, где В. начал заворачивать ему руку за спину и сломал ее. Он потерял сознание. Также в ходе избиения ему порвали новую куртку, которую отправил брат с Магадана», - приводит Еравнинский районный суд точку зрения якобы пострадавшего.После описанных событий его госпитализировали в БСМП. А после выписки рекомендовали физиотерапию, препараты и диету. «Покупка дорогих медицинских препаратов для него является в настоящее время «дорогим удовольствием», так как он пенсионер по инвалидности 2-й группы (инвалид детства), пенсия составляет 15 000 рублей, дополнительных доходов не имеет», - описывает суд его ситуацию.В итоге гражданин Ч. запросил компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и 3 300 рублей – за порванную куртку из Магадана.К слову, полицейские на суде признали, что применили к подозреваемому физическую силу, но в связи с его неповиновением.«Во время получения объяснений Ч. стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отказывался давать объяснения. Ч. встал из-за стола и направился к выходу из комнаты для доставленных, на что оперуполномоченный В. перегородил ему путь. Ч. схватил за форменное обмундирование В. и хотел нанести удар по лицу… В. успел увернуться от удара и путем захвата правой руки с целью преодоления противодействия… была применена физическая сила», - такова версия силовиков, описанная в суде.Суд этой версии поверил и отказал гражданину Ч. в иске. Впрочем, проигравший не отчаялся и пошел штурмовать Верховный суд на предмет обжалования этого решения. Чем и занят по сей день.Другой гражданин чем-то напоминает знаменитого товарища Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните: «Все-все, шо нажил непосильным трудом, все же погибло!».Здесь ситуация, правда, несколько отличается от событий, описанных в фильме. Дело было так: гражданин Т. купил себе авто. Выяснилось, что оно находится в розыске. В связи с этим полицейские поместили машину на стоянку. Но вещи из нее забрать ему не разрешили.Сначала авто попало на стоянку ООО «Сибтехинформ», после ее оттуда изъяли, осмотрев лишь снаружи. И лишь спустя долгое время после многочисленных жалоб Т. полицейские осмотрели машину изнутри. И что же выяснилось?«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три».На самом деле список вещей, пропавших из салона, выглядит немного по-другому.«В результате неправомерных действий сотрудников полиции истцу был причинен имущественный ущерб в виде утраты имущества – очки стоимостью 10000 рублей, буксировочный трос стоимостью 25000 рублей, кожаная сумка – 45000 рублей, электронасос – 5000 рублей, мотокостюм – 80000 рублей» - описывает перечень пропавших ценностей суд со слов гражданина Т.Сюда же добавилась стоимость домкрата, ключей, расходов на оплату компьютерной диагностики и прочее. В итоге получилось 527 480 рублей. Плюс судебные расходы.Впрочем, суд не нашел доказательств нанесения ущерба в результате действий полицейских и отказал гражданину Т. В итоге тот отправился в Верховный суд обжаловать решение.Целый блок судебных разбирательств касается попыток граждан взыскать с МВД компенсации за незаконное уголовное преследование. Например, гражданка Р. требовала у МВД 400 тыс. рублей за уголовное преследование, которое закончилось ничем.«За все время предварительного следствия Р. находилась в шоковом состоянии, в том числе ее семья и родители, в семье сложилась крайне сложная и нездоровая обстановка, соседи по квартире и сослуживцы смотрели на нее с подозрениями и презрением, у нее все валилось из рук, то есть ей были причинены огромные нравственные и душевные страдания, неопределенность души, нервное потрясение», описывал суд ее страдания. Но присудил лишь 15 тыс. рублей. Не помогло и обжалование – «верхушка» оставила решение в силе.Гражданин Ф. требовал с МВД 3 млн рублей за пребывание под домашним арестом и под стражей. Доказать тоже ничего не смогли.«До уголовного преследования истец имел долголетний стаж работы в органах полиции, проходил службу на территории Северокавказского региона, был неоднократно награжден медалями и почетными грамотами. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, был авторитетом и пользовался уважением у коллег, начальства», рассказывает о нем решение суда.Конечно, из-за «уголовки» он вынужден был уволиться из органов.«В местах лишения свободы подорвалось его здоровье, в организме обнаружен гепатит-С, который изначально был выявлен в 2015 году, в связи с лечением в 2016 году вирус не обнаружился. Для наступления ремиссии необходим длительный и дорогостоящий курс лечения. Полученная моральная травма сказывается до сих пор на психологическом здоровье истца, воспоминания об условиях содержания в камерах ИВС и СИЗО, ограничении свободы, участии в судебных процессах служат не только причиной ухудшения состояния здоровья, но и причиной бессонницы и депрессий», говорится в решении суда.В итоге он получил 500 тыс. рублей. Неплохо, по сравнению с предыдущей героиней нашего материала. Верховный суд, к слову, оставил это решение без изменения.Иногда обжаловать решение первой инстанции идут и сами полицейские. Например, по делу гражданина В., который требовал от МВД 5 млн рублей, но получил лишь 150 тыс. рублей. Еще в далеком 1998 году на него возбудили уголовное дело за разбойные нападения. Дело прекратили только в 2006 году за непричастностью.«В апелляционной жалобе представитель МВД по Республике Бурятия по доверенности просит решение первой инстанции отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, мотивируя тем, что с 1992 года истец совершает различные преступления, в связи с чем несет уголовную ответственность, в том числе с отбыванием наказания в местах лишения свободы. На путь исправления не встает».Впрочем, суд оказался глух и к доводам полицейских. Решение устояло.Еще один блок исков «граждане против МВД» касается условий содержания арестованных. Так, в одном из исков содержится следующий крик души гражданина Н.:«По прибытии в ИВС Селенгинского района… ему не было предоставлено индивидуальное спальное место… был помещен в камеру с арестованными С. и психически больным по имени Б., камера рассчитана на два спальных места. Ему не выдавались бесплатные постельные принадлежности, туалетная бумага, средства личной гигиены (мыло, зубная щетка, зубная паста). Кроме того, психически больной Б. оказывал на него физическое давление».Гражданин Н. требовал сначала 300 тыс. рублей, позже увеличил сумму до 500 тысяч. Но получил в итоге 10 тыс. рублей. Не согласившись на такую смешную сумму, он отправился в Верховный суд, где дело рассматривается до сих пор.Другой гражданин по фамилии А. требовал 420 тыс. рублей. Он содержался под стражей в ИВС ОМВД России по Джидинскому району.«В камере отсутствовало отдельное помещение для туалета, не было спальных мест (кроватей), стола, стульев, системы канализации и водопровода, шкафов, вешалок для одежды. На 8,5 квадратных метра жилой площади содержались 11 человек», - описывает суд тяготы гражданина Н. Впрочем, ему в иске и вовсе отказали. Решение устояло и в Верховном суде республики.Такое же решение обе инстанции вынесли и по иску гражданина Г., требовавшего 200 тыс. рублей.«Иск мотивирован тем, что истец содержался в ИВС МО МВД России по Бичурскому району РБ в нечеловеческих условиях содержания с нарушением требований ст. 3 Европейской конвенции, в результате чего у него развилось хроническое заболевание. Так, были нарушены нормы по содержанию количества человек в одной камере, камеры не проветривались, отсутствовало естественное освещение, камеры находились в антисанитарных условиях, спальные принадлежности находились в плохом состоянии, питание являлось однообразным, свежие фрукты и овощи не выдавались, также отсутствовали медикаменты».В общем, то ли суды не очень лояльны к тем, кто требует призвать МВД к ответу, то ли сами требующие не очень грамотны. А может быть, кто-то из них и правда лукавит, пытаясь заработать на полицейских. Впрочем, эта война, скорее всего, закончится нескоро. А возможно, и никогда.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»