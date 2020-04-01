В Бурятии расширяют коечный фонд для борьбы с коронавирусом

Госпиталь ветеранов Бурятии временно перепрофилирован в стационар для лечения больных с пневмониями



В Бурятии госпиталь для ветеранов войн временно перепрофилирован в стационар для лечения больных с пневмониями. А на базе социально-реабилитационного центра «Светлый» будет развернут обсерватор для контактных лиц, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Сейчас в инфекционной больнице проходят лечение 70 человек с респираторными симптомами, учреждение рассчитано на 186 коек. Мы открываем еще 128 коек: к 15 апреля планомерно, в соответствии с минимальным перечнем требований, в здании на улице Солнечной. К тому времени в нем завершится карантин. Там организовано 88 коек с 25 койками реанимации. И открываем еще 40 коек на базе госпиталя для ветеранов войн уже сегодня. А лечение наших уважаемых ветеранов будем проводить в Центре восточной медицины, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



В ближайшее время будет подготовлен еще один обсерватор для контактных лиц, которые не имеют возможности изолироваться дома, на базе социально- реабилитационного центра «Светлый».



На оснащение медицинских организаций увеличилось финансирование из федерального и республиканского бюджетов.



«Это государственная поддержка из резервного фонда правительства России - из него на переоснащение медицинских организаций выделено 128 млн рублей. Дополнительно ожидается поставка 73 аппаратов искусственной вентиляции легких и двух аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации» - добавила Евгения Лудупова.



В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппарата ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время.



Из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделен 271 млн рублей для нужд медицинских организаций. Средства направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.







На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домах и по месту работы заболевших. Новых очагов распространения коронавирусной инфекцией не выявлено. Их остается два: в Улан-Удэ и в Баргузинском районе.



Фтоо: egov-buryatia.ru В Бурятии госпиталь для ветеранов войн временно перепрофилирован в стационар для лечения больных с пневмониями. А на базе социально-реабилитационного центра «Светлый» будет развернут обсерватор для контактных лиц, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Сейчас в инфекционной больнице проходят лечение 70 человек с респираторными симптомами, учреждение рассчитано на 186 коек. Мы открываем еще 128 коек: к 15 апреля планомерно, в соответствии с минимальным перечнем требований, в здании на улице Солнечной. К тому времени в нем завершится карантин. Там организовано 88 коек с 25 койками реанимации. И открываем еще 40 коек на базе госпиталя для ветеранов войн уже сегодня. А лечение наших уважаемых ветеранов будем проводить в Центре восточной медицины, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.В ближайшее время будет подготовлен еще один обсерватор для контактных лиц, которые не имеют возможности изолироваться дома, на базе социально- реабилитационного центра «Светлый».На оснащение медицинских организаций увеличилось финансирование из федерального и республиканского бюджетов.«Это государственная поддержка из резервного фонда правительства России - из него на переоснащение медицинских организаций выделено 128 млн рублей. Дополнительно ожидается поставка 73 аппаратов искусственной вентиляции легких и двух аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации» - добавила Евгения Лудупова.В настоящее время в республике готовых к использованию 492 аппарата ИВЛ, 39 аппаратов поступят в ближайшее время.Из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделен 271 млн рублей для нужд медицинских организаций. Средства направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Как сообщал «Номер один» , сегодня в Бурятии зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших - шесть детей в возрасте от одного года до 16 лет. По словам медиков, заболевание у них протекает в легкой форме. В реанимации сейчас находятся четверо заболевших, к аппаратам ИВЛ никто не подключен. Трое пациентов получают подпитку кислородом. Еще у пяти человек имеется подозрение коронавирус, их анализы направлены в лабораторию «Вектор».На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домах и по месту работы заболевших. Новых очагов распространения коронавирусной инфекцией не выявлено. Их остается два: в Улан-Удэ и в Баргузинском районе.Фтоо: egov-buryatia.ru