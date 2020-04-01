График трамваев и автобусов в Улан-Удэ: «в час по чайной ложке»

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 2 апреля.
МУП «Управление трамвая»
: интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 12 мин., в «непиковое время» - 19-26 мин. Выпуск вагонов сокращается с 30 до 26 единиц.
МУП «Городские маршруты»
: движение автобусов по маршрутам № 3, 12, 16, 16К, 31, 31К, 134, 135 по графику выходного дня.
Отмечаем, что по маршруту № 16 теперь вместо 5 будут работать 4 автобуса ЛиАЗ. Отменяются рейсы автобуса, отправлявшегося в 7:30 с ул. Лимонова в направлении мкрн Новая Комушка.
По маршруту № 134 выпуск автобусов сокращается с 3 до 2 единиц. Отменяются рейсы автобуса, отправлявшегося в 8:30 из мкрн Сосновый Бор в направлении города. Вместе с тем, по обращениям пассажиров в график маршрута добавлен рейс в 6:50 с площади Банзарова в направлении Соснового Бора и в 8:00 в обратном направлении. С 03 апреля будет добавлен рейс в 6:50 из Соснового Бора.
Обновленные графики маршрутов № 16, 134 размещены на сайте администрации города https://ulan-ude-eg.ru/…/na…/transport-i-svyaz/informatsiya/
Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 23, 44: в «пиковые» часы интервал - 15-30 минут, в «непиковое» время - 30-60 минут. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 20:00;
- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6:30 с Первого поля, в 7:30 из мкрн Сокол;
- по маршруту № 80: отправление автобуса в 7:00 из 117 мкрн, 18:00 из мкрн Стеклозавод.
Работа маршрутов № 51, 54 приостановлена.
Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru. По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.
Фото: ulan-ude-info.ru
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