Глава Бурятии поручил выделить волонтерам автомобили и маски

Алексей Цыденов поблагодарил их за «чистую душу и активную жизненную позицию»







Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился сегодня с волонтерами, оказывающими помощь нуждающимся ней людям в период самоизоляции. По итогам встречи принято решение закрепить машины правительства Бурятии за ресурсным центром волонтеров для развоза помощи по адресам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии дал поручение минпромторгу региона проработать с промышленными производителями масок решение о бесплатном выделении не менее 10% средств защиты волонтерскому штабу для дальнейшего распространения населению по всей республике. Кроме того, 10% медицинских масок, поставка которых ожидается в ближайшие дни, также будет передана для распространения волонтерам в районах. «Поставка из Москвы должна сегодня-завтра отгрузиться», - заверил Алексей Цыденов.



Кроме того, глава Бурятии дал поручение обеспечить топливом волонтеров, муниципалитетам - организовать для них питание, также проводить еженедельный медицинский осмотр.



Как сообщила замминистра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева, в штабе в «Добродоме» собираются представители всех волонтерских организаций Бурятии, в том числе и те, кто работает по федеральной линии. Последние отрабатывают заявки, поступившие от людей старше 65 лет. Добровольцы принимают звонки по телефонам федеральной «горячей линии» и региональных дежурных телефонов отделов социальной защиты населения в районах Бурятии и Улан-Удэ, а после передают в соответствующие штабы по всей республике. Так, 31 марта на основной площадке регистрации волонтеров dobro.ru было зафиксировано 116 волонтеров, они отработали 19 заявок только по Улан-Удэ, в том числе на получение бесплатных продуктов.



Сегодня, 1 апреля, поступило 77 заявок, всего же с начала работы штаба 25 марта принята в работу и выполнена 241 заявка.



Заявки на оказание помощи поступают от пожилых, маломобильных жителей Бурятии, от одиноких мам с грудными детьми, онкобольных. О волонтерских организациях люди узнают из социальных сетей, новостей и от знакомых. Нередко за пожилых людей просят их соседи и близкие. Ежедневно доставкой продуктов, лекарств и защитных средств занимаются около 250 человек по всей республике.



«Штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ, куда входят, в том числе, волонтеры-медики в основном принимает заявки на получение медицинских препаратов, также на базе штаба организован пошив многоразовых масок, которые по запросу передаются жителям Бурятии», - сообщила глава регионального исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.



Работе волонтеров помогают также спонсоры. «В республике появились спонсоры, которые перечисляют средства на покупку продуктов для нуждающихся. Вчера они выделили 50 тыс рублей. Сегодня деньги тоже поступили. Мы формируем небольшие продуктовые наборы на 300 рублей, в которые входит гречка, макароны, тушенка, молоко и хлеб. Затем эти наборы мы развозим по адресам. Пока имеющихся денег хватает. Спонсоры помогают не только деньгами и продуктами. Недавно в штаб приехала клининговая компания, руководитель которой лично показал, как делать антисептики и привез средства для их изготовления, а также одноразовые перчатки. Также неравнодушные граждане привозят в штаб защитные маски для раздачи.Сознательных предпринимателей в Бурятии очень много», - рассказала Татьяна Парпаева.



Пока для доставки в гуманитарной помощи волонтеры используют личный транспорт, с развозами им помогают активные предприниматели, политики, общественные деятели, специалисты молодежного центра и минспорта, туроператоры.



«Выражаю благодарность ребятам за чистую душу и активную жизненную позицию», – сказал Алексей Цыденов волонтерам.



В республике развернули два штаба волонтеров для помощи нуждающимся в период самоизоляции – на базе ресурсного центра «Добродом» Министерства спорта и молодежной политики и на базе молодежного блока Общероссийского народного фронта #МЫВМЕСТЕ.



Обратиться в «Добродом» можно по телефону: 8(3012) 37-95-29 с 9 до 20 часов. Телефон органов социальной защиты по Улан-Удэ: 9503841150 - с 8 до 23 часов.



Волонтерам помогают спонсоры: клининговая кампания «Сияние», объединение туроператоров Бурятии, кафе корейской кухни «Korean house», магазин «Etno panno», кафе «Дзен пицца», кафе «Нютаг», БРО партии «Единая Россия», БРО партии ЛДПР, ООО «Байкальский текстиль», ИП Прокопова Ю.А., Одорова Любовь, Доржиева Сэлмэг, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов, фотограф Денис Слепцов, а также анонимные благотворители.



• Фото: egov-buryatia.ru