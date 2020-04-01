В Бурятии создан республиканский портал по коронавирусу

По адресу коронавирус03.рф доступна вся актуальная информация для жителей и предпринимателей республики



В Бурятии создан республиканский портал коронавирус03.рф, на котором публикуются указы главы Бурятии о мерах, предпринятых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и решения Республиканского оперативного штаба по вопросам, связанным с угрозой распространения COVID-19.



На портале доступны профилактические материалы и регулярно обновляющаяся оперативная информация о ситуации по новой коронавирусной инфекции - количестве лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, числе контактных лиц и граждан, у которых установлено подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции и т.д.



Также создан раздел, в котором опубликованы ответы на самые часто задаваемые вопросы, в том числе опровержения фейковой информации, сообщила пресс-служба правительства республики.



Для предпринимателей размещена вкладка с информацией о первоочередных мерах поддержки бизнеса и ответами на волнующие их вопросы. Отметим, в настоящее время разрабатываются федеральные нормативно-правовые акты по реализации первоочередных мер, после чего они будут приниматься на региональном уровне.



Фото: egov-buryatia.ru





