В Бурятии молодая семья на госсубсидию купила дом у близкого родственника

В районной администрации на это нарушение закрыли глаза





Прокуратура Бурятии выявила нарушения при выделении субсидии молодой семье в Джидинском районе.

В 2018 году семья получила 253 тысячи рублей в качестве социальной выплаты на приобретение жилья. На эти деньги молодые люди купили дом у отца супруги, что стало нарушением условий программы, устанавливающий прямой запрет на покупку жилья у близких родственников. Но в администрации Джидинского района на это нарушение закрыли глаза.Прокурор внес главе районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого администрация направила молодой семье досудебную претензию о возврате средств, использованных с нарушением законодательства. На данный момент деньги возвращены в бюджет, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»