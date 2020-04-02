В Бурятии за свалку бились в суде

Добровольно убирать мусор чиновники отказались





Прокуратура Бурятии выиграла иски к правительству республики, администрациям Баргузинского района и поселка Усть-Баргузин.

Поводом для судебных баталий стала несанкционированная свалка площадью 87 кв метров, возникшая на землях Усть-Баргузина.«В нарушение закона правительство республики и органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации свалки отходов», сообщили в надзорном ведомстве.Баргузинский районный суд иск прокурора удовлетворил. Ответчики не согласились с таким решением и обжаловали его в Верховном суде. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменения.Согласно судебному решению, власти должны ликвидировать свалку в течение полугода.Фото: «Номер один»