В Бурятии за свалку бились в суде

Прокуратура Бурятии выиграла иски к правительству республики, администрациям Баргузинского района и поселка Усть-Баргузин.
Поводом для судебных баталий стала несанкционированная свалка площадью 87 кв метров, возникшая на землях Усть-Баргузина.
«В нарушение закона правительство республики и органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации свалки отходов», сообщили в надзорном ведомстве.
Баргузинский районный суд иск прокурора удовлетворил. Ответчики не согласились с таким решением и обжаловали его в Верховном суде. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменения.
Согласно судебному решению, власти должны ликвидировать свалку в течение полугода.
Фото: «Номер один»
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