В Улан-Удэ обновляют диагностическую базу Больницы скорой помощи

Приобретен современный компьютерный томограф стоимостью 55,8 млн рублей



В Бурятии Больница скорой медицинской помощи (БСМП) приобрела современный компьютерный томограф стоимостью 55,8 млн руб. Средства на его приобретение выделены в рамках президентской «дальневосточной» субсидии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Приемное отделение БСМП ежедневно принимает до 200 пациентов. В оказании экстренной медицинской помощи качество диагностических исследований особенно важно, когда от быстро и точно поставленного диагноза зависит исход лечения.



Ранее исследования проводились на изношенной технике. Страдало качество и скорость обследований. Сейчас в отделении устанавливают компьютерный томограф Scenaria нового поколения. Производитель аппарата – японская компания Hitach» выпустила на рынок этот новый аппарат к своему столетнему юбилею. И он стал воплощением всех достижений компании.



В этом проекте реализованы новые возможности для получения высококачественных КТ-изображений. Ссистема позволяет производить сканирование пациента со сверхвысокой скоростью и в сочетании со вновь созданной конструкцией блока детекторов реализовать возможность сканировать все тело пациента с исключительно высоким качеством изображения. Используемый в этом КТ процессор позволяет получать изображения в режиме реального времени. Консоль оператора оснащена мощной компьютерной системой с интегрированной клавиатурой и большим монитором, позволяет быстро производить сложные манипуляции и обеспечивает легкость управления работой.



Крупная обновка стала возможной благодаря субсидии президента России Владимира Путина на развитие регионов Дальнего Востока. Приобретение такого оборудования за счет средств республиканского бюджета не представляется возможным ввиду дороговизны. Благодаря такой поддержке цифровое медицинское оборудование стало доступным даже сельским больницам. Все медицинские организации города и районов получили новую технику на общую сумму 1,6 млрд рублей.



Фото: «Номер один»

