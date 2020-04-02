Юрий Трутнев: «Коронавирус – экзамен для губернаторов»

Необходимо максимально обеспечить безопасность дальневосточников, заявил полпред



Внедрение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало главной темой заседания Совета Дальневосточного федерального округа. Оно состоялось в режиме видео-конференц-связи под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в минвостокразвития.



Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на необходимость выполнения в полном объеме поручений президента РФ Владимира Путина для обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на Дальнем Востоке. Уточняющие поручения руководству субъектов ДФО были даны вице-премьером 31 марта. «Прошу обратить на это внимание и выполнять поручения неукоснительно», - подчеркнул вице-премьер.



Как отметил Юрий Трутнев, в настоящее время в каждом дальневосточном регионе создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем такого штаба является глава региона. Информация от оперативного штаба поступает в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО в ежедневном режиме.



Для усиления контроля за ситуацией еженедельно в режиме видео-конференц-связи вице-премьер будет проводить совещания со всеми главами регионов. «Каждую пятницу будет проходить оперативное совещание. От губернаторов раз в неделю нужен короткий доклад: что на местах происходит, какая помощь нужна от федеральных органов исполнительной власти. Напомню, губернаторы несут персональную ответственность за тем, что происходит в регионах», - отметил Юрий Трутнев.



О ситуации на местах вице-премьеру доложили главы субъектов ДФО. Внимание было обращено на создание необходимого количества койко-мест и обеспечение их медицинским оборудованием по минимальным стандартам: кислородной подводкой, аппаратом искусственной вентиляции легких, необходимой реанимационной аппаратурой. На Дальнем Востоке всего подготовлено 2994 койко-места. Наименьшее количество созданных койко-мест отмечено в Хабаровском крае (9,98% от необходимого).



«На постоянной основе нужно предоставлять информацию, как организуется работа в больницах, сколько и каких создано койко-мест, сколько задействовано медицинского персонала. Нужны сведения о наличии аппаратов ИВЛ и другого оборудования, необходимого для лечения людей. Если оборудования и лечебных средств не хватает, регионы должны оперативно подавать заявку. Если нужна административная помощь в поставке медоборудования, прохождении таможенных процедур, в кратчайшие сроки информируйте полпредство и минвостокразвития России. Мы будем подключаться и помогать», - заметил Юрий Трутнев.



До 3 апреля региональные власти должны завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования. «К этой пятнице должен быть готов анализ по каждой территории: что есть, что планируется закупать, какая помощь нужна. Сводом информации займется минвостокразвития России. А министерство должно оперативно предоставлять сведения в полпредство», - заявил Юрий Трутнев.



«Во-первых, это данные по потребности в обеспечении дополнительных коек, оборудованных системой подачи кислорода. На сегодняшний день общая заявка по ДФО – 431 подобная койка. Время у вас еще есть, чтобы актуализировать свои заявки. Просчитайте внимательно ещё раз. Как только будут цифры, будем решать с финансированием. И, во-вторых, мы сейчас с минпромторгом России отрабатываем список системообразующих предприятий, которым будет нужна помощь. Списки еще формируются, внимательно отнеситесь к тем данным, которые подаете», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



Работа по оборудованию койко-мест в регионах в соответствии с нормативом должна быть завершена в течение двух недель. «Соответствующие поручения даны. Будем контролировать их исполнение», - заявил вице-премьер.



Дополнительно для регионов ДФО минздравом России будет закуплено 38 аппаратов ИВЛ в течение месяца. Четыре новых медицинских объекта будут развернуты силами минобороны России. Это медицинские центры в Восточном военном округе (в населенных пунктах Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский и Анастасьевка), благодаря этому дополнительно будет создано 380 койко-мест.



Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала про организацию работы обсерваторов для нахождения в них людей, прилетающих из-за границы. «Такие обсерваторы на Дальнем Востоке готовы. Их емкость составляет около 200 человек. Ситуация в округе пока стабильная. Все, кто приезжают из-за рубежа, должны находиться изолированно и под наблюдением две недели инкубационного периода. Это максимальный период до момента возникновения любых клинических признаков инфекции», - сказала она.



Важным элементом сдерживания эпидемиологической ситуации является своевременное выявление больных. Тестированием на выявление коронавирусной инфекции занимаются все лаборатории Роспотребнадзора, располженные на территории ДФО. Центральным пунктом на Дальнем Востоке является ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. В настоящее время в свободном доступе у территориальных подразделений Роспотребнадзора находится более 40,7 тыс тест-систем.



Рассматривались меры для проведения дезинфекции транспорта и общественных мест, обеспечения температурного контроля на предприятиях, в медицинских учреждениях, магазинах.



Обсуждалось создание режима «одного окна» предоставления услуг населению в кризисной ситуации. Такое поручение было дано главой государства. «Если человек находится в карантине, на самоизоляции, плохо себя чувствует, нужно обеспечить его медицинской помощью, продуктами питания и другими мерами поддержки. Человек не должен плутать по разным коридорам. У него под рукой должен быть номер телефона, позвонив по которому, он сможет такую помощь получить», - заметил Юрий Трутнев.



Режим такого «одного окна» в регионах ДФО может быть развернут на базе служб МЧС России или на базе многофункциональных центров. О начале предоставления услуг нуждающимся главы регионов должны доложить вице-премьеру до конца текущей недели. «Это не должно быть посещение в очном режиме. Необходимо организовать работу колл-центров, которые будут собирать звонки от населения и координировать работу по оказанию гражданам помощи. О работе таких «горячих линий» нужно проинформировать людей, чтобы они знали, куда можно обращаться и какую помощь получить», - заметил вице-премьер.



Резюмируя итоги совещания, вице-премьер обратился к главам регионов. «Коллеги, вы отвечаете за жизнь и здоровье каждого человека, который живет на вашей территории. Ситуация, связанная с противодействием коронавирусу, это своеобразный экзамен для представителей власти, насколько губернаторы в состоянии эту ответственность выдержать», - подытожил Юрий Трутнев.



Фото: minvr.ru

