В Бурятии нет ограничений для автопоездок по республике

Однако главы муниципалитетов хотят ввести измерение температуры у въезжающих в районы из Улан-Удэ



В Бурятии не вводилось никаких ограничений по въезду в Улан-Удэ и выезду из него в районы. Об этом «Номеру один» сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на пресс-службы ГИБДД и МВД.



В районе поселка Восточный накануне проводился профилактический рейд. Инспекторы ГИБДД останавливали водителей и проводили с ними профилактические беседы о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и без особой необходимости не выходить из дома. Кроме того, в городе ездят машины, которые напоминают о мерах безопасности по специальному громкоговорящему устройству.



Вместе с тем, вчера главы районов на совещании по видеосвязи высказали пожелание измерять температуру у всех въезжающих в район из Улан-Удэ, отметили в правительстве.



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