02.04.2020
Жителей Бурятии ждут большие штрафы за нарушение режима самоизоляции

Жителей Бурятии ждут большие штрафы за нарушение режима самоизоляции

Размер штрафов для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей

МВД Бурятии предупредило граждан и юридические лица о крупных штрафах за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины.

Напомним, указом главы Бурятии режим полной самоизоляции введен с 31 марта по 5 апреля включительно. Документ обязывает граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных, выноса бытовых отходов вблизи места жительства.


1 апреля в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, ужесточающие ответственность за нарушение указанных ограничений.

Так, штраф для граждан может составлять от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей; - для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.


«В Бурятии полицией проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции. Если выяснится, что причина нахождения гражданина на улице не обоснована необходимостью, то он может быть привлечен к административной ответственности и оштрафован», предупредили в полиции.

Фото: МВД Бурятии
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