Жителей Бурятии ждут большие штрафы за нарушение режима самоизоляции

Размер штрафов для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей





МВД Бурятии предупредило граждан и юридические лица о крупных штрафах за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины.

Напомним, указом главы Бурятии режим полной самоизоляции введен с 31 марта по 5 апреля включительно. Документ обязывает граждан не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных, выноса бытовых отходов вблизи места жительства.





Так, штраф для граждан может составлять от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей; - для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





1 апреля в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, ужесточающие ответственность за нарушение указанных ограничений.«В Бурятии полицией проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции. Если выяснится, что причина нахождения гражданина на улице не обоснована необходимостью, то он может быть привлечен к административной ответственности и оштрафован», предупредили в полиции.Фото: МВД Бурятии