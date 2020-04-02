РЖД уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток

Пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора за возврат до 1 июня



Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдинг РЖД принял решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года.



Глубина продаж железнодорожных билетов возвращена к нормативным значениям: в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда.



Холдинг «РЖД» вернется к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Напомним, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017 – до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток.



Еще одним нововведением, связанным с коронавирусом, стало то, что пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора за возврат до 1 июня. Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб 60 коп на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.



Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



Фото: visual.rzd.ru



