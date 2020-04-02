02.04.2020
РЖД уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток

РЖД уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток

Пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора за возврат до 1 июня

Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдинг РЖД принял решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года.

Глубина продаж железнодорожных билетов возвращена к нормативным значениям: в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда.

Холдинг «РЖД» вернется к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Напомним, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017 – до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток.

Еще одним нововведением, связанным с коронавирусом, стало то, что пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора за возврат до 1 июня. Принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб 60 коп на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Фото: visual.rzd.ru

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