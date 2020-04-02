Жителям Улан-Удэ не будут начислять пени за услуги «Водоканала»

Такое распоряжение подписал мэр города





По распоряжению мэра лан-Удэ Игоря Шутенкова с 1 марта по 30 апреля МУП «Водоканал» не будет начислять пени за несвоевременную или не в полном объеме внесенные платежи за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Такая мера принята в целях соблюдения горожанами режима самоизоляции.

«Пени не будут начисляться собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, нанимателям жилого помещения по договору социального найма или по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, а также собственникам жилых домов. Такая мера поддержки распространяется и на тех людей, кто принял от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме», сообщили в мэрии города.Контролировать исполнение распоряжения будет Комитет городского хозяйства.Фото: «Номер один»