В Бурятии вспыхнули первые лесные пожары

Два из очага уже ликвидированы, третий еще тушат



1 апреля в Бурятии обнаружили три лесных пожара: два в Кижингинском районе и один в Кяхтинском. Их общая площадь составила 21 га, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.



Лесные пожары в Кижингинском районе, возникшие из-за палов сухой травы местными жителями, ликвидированы. По состоянию на утро 2 апреля продолжается тушение лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 15 га. Причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнём. На тушении задействовано 97 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей и 17 единиц лесопожарной техники.



Отметим, с 1 апреля пожароопасный сезон в Бурятии открыт в лесах Закаменского, Кяхтинского, Заиграевского, Хандагатайского и Верхне-Талецкого лесничеств. С 3 апреля пожароопасный сезон откроется в лесах Заудинского, Бичурского и Иволгинского лесничеств.



Фото: «Номер один»