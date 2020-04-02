Глава Бурятии: Мы не будем закрываться от России

В Бурятии, по данным мониторинга, живут наиболее дисциплинированные люди, которые соблюдают режим самоизоляции в неделю, объявленную выходной, за что хотелось бы всех поблагодарить. Об этом сегодня заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы о поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Страну не будем рвать на части»
По его словам, власти региона пока не намерены принимать сверхжестких ограничений. «Много предложений закрыть границы между субъектами. Мы не делаем этого, страну на части не рвем, у нас не такая ситуация, чтоб нужны были такие меры», - сказал он.
« У нас существенно сократились межрайонные сообщения, снижено количество межрайонных маршруток, остались одна-две в день для исключительных случаев, все остальные сокращены», - пояснил Алексей Цыденов.
Он также обратил внимание на то, что на уровне РФ «есть понимание о том, что первый комплекс мер не полный, не конечный, будут еще приниматься решения». «А сейчас все стройки государственные (сады, школы) продолжаются, все дорожные работы делаются. То, что касается жилищного строительства коммерческого, смотрим, как будет ситуация будет развиваться, меры поддержки будем вырабатывать», - пообещал глава республики.
Контролируются все приехавшие из заграницы и Москвы
«Сейчас главный вопрос для всех - насколько продлится режим ограничений. Понятно, что вопрос уже не в экономике, а в том, сколько мы дома будем сидеть. А это зависит от того, сколько мы сами будем выявлять всех контактных и всех приехавших. Всех, кто приехал из заграницы, это более 2000 человек за последние две недели, мы уже всех выявили, каждого проверили. Люди на домашней самоизоляции. То, что касается приехавших из Москвы, это около 5 тыс человек за последние две недели, тоже проверяем и выявляем.
Что касается вопроса - пофамильно объявить всех, у кого подтвержден диагноз. Но мы так, безусловно, делать не будем, не можем. Сейчас делаем сервис, где будут на карте отображены места, где были люди с подтвержденным диагнозом. В ближайшее время такой сервис заработает, чтоб люди сами видели - в какое время, в какую дату в каком месте они находились там, где были инфицированные люди, чтоб сами могли известить поликлиники и провериться», - добавил Алексей Цыденов.
Военные – свой режим
Он обратил внимание на то, что много вопросов по военным: работают они или не работают. «У военных свой режим. Я с командующим 36-й армии общался. У них так же много ограничений, надеюсь, что те же ограничения и те же меры безопасности будут приняты в армии», - сказал глава Бурятии.
«Да - это форс-мажор. Справки выдаются»
По его оценке, коронавирус, безусловно, является форс-мажором. «Кому необходима справка о том, что это форс-мажор, в Торгово-промышленной палате можно ее получить бесплатно», - сказал Алексей Цыденов.
Он подтвердил, что режим самоизоляции пока запланирован до 5-го апреля. «Решения о продлении нет, сейчас рассматривается в зависимости от ситуации. Мы сейчас не говорим, будет продление, или нет. У нас на сегодняшний день уже 30 человек с диагнозом. Пока все под контролем», - подчеркнул он.
«Надеюсь, ИП и сфера сервиса вернутся к работе»
По его словам, если ограничения продлеваются, то продлеваются они на все организации, что находятся режиме самоизоляции, если режим ограничений снимается, то детсады работают без ограничений на общих основаниях.
«Надеюсь, когда ограничения снимутся, восстановят свою работу и ИП. Все основные предприятия, основные работодатели республики, работают, у них заказ стабильный, повторюсь: РЖД, Авиазавод, ЦКК, ЛВРЗ и все прочие крупные предприятия работают, Бюджетная сфера работает. Соответственно, у всех бюджетников зарплата сохраняется в полном объеме. Сфера обслуживания после снятия ограничений также продолжит работу», - заметил Алексей Цыденов.
«Лес должен быть привозным»
Он также прокомментировал заготовки леса в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала, подчеркнув, что рубки в ней запрещены. «Мы сейчас подготовили участки вне ЦЭЗ, но в максимальной приближенности к Курумканскому, Баргузинскому району. Аукцион объявлен. К сожалению, не на все аукционы вышли заявители. Но повторюсь, что предприятия, которые работают в границах ЦЭЗ, лесоперерабатывающие предприятия, мебельные фабрики, и другие - они сохраняются, никто их закрывать не будет, единственное - лес должен быть привозной.
Еда и алкоголь
Глава Бурятии также подтвердил, что сейчас мониторятся цены на продукты – 52 наименования. Хлеб, молоко, мясо, крупы, макароны, детское питание и т.д. «Это продукты первой необходимости и непродуктовые товары также первой необходимости. Лимон и имбирь в товары первой необходимости не входят, поэтому мониторинг цены по ним не ведется», - заметил он.
Отвечая на вопрос о введении запрета продажи алкоголя, глава республики признал, что обсуждались ограничения времени продажи. «Думали над этим, но у нас же люди творческие, они с утра будут покупать алкоголь, а вечером с наценкой продавать. Мы такое уже проходили. Поэтому, если запрещать, то полностью запрещать вне зависимости от временного режима утром или вечером. Такое тоже проходили в 80-х годах, ни к чему хорошему это не привело. Рост производства самогона и много отравившихся людей, есть тут и плюсы и минусы. Если ситуация будет развиваться хуже, можем и запретить продажу алкоголя», - допустил глава республики.
Фото: egov-buryatia.ru
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