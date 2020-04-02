Минсельхоз Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю

Чай из натуральных трав, собранных у Байкала, поднимет иммунитет не хуже заморских фруктов



Для поднятия иммунитета во время пандемии коронавируса минсельхоз Бурятии рекомендует жителям республики употреблять чьи на травах, которые собираются в экологически чистой зоне – у берегов озер Байкал.



Многие годы натуральные травы были незаслуженно забыты. И только в последнее время начала набирать большую популярность фитотерапия. Тот же иван-чай вновь востребован как недорогое и эффективное лекарственное растение. Благодаря многочисленным исследованиям известно, что иван-чай – это универсальное средство – помогает нормализации сна, успокоению нервной системы, снятию напряжения и стресса. Также помогает при воспалениях полости рта (стоматите), облегчает зубную боль.



«Сегодня в лечении и профилактике коронавируса повышение иммунитета является актуальным, впрочем, как и в любое время года. В нашей солнечной республике в большом количестве растет иван-чай. Благодаря научным разработкам малых инновационных предприятий высших учебных заведений республики, производство иван-чая в сборе с другими натуральными лекарственными растениями с берегов Байкала активно развивается. Считаю, что такие травяные чаи могли бы стать отличной альтернативой, к примеру, лимону и имбирю», - рассказала Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.



В Бурятии сбором и переработкой полезного дикорастущего сырья занимается около 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. На рынке республики представлено большое разнообразие травяных чаев. Таких как иван-чай с листом смородины, с чабрецом, с золотым корнем, с облепихой и многие другие. Основными производителями травяных чаев являются ООО «МИП «Байкалия», «Байкальский знахарь» (ИП Разживин А.Н.), ООО «МИП «Байкалэкопродукт», ИП Рябчук Е. и др. Активно развивает линейку фиточаев ООО «АДИС». Это предприятие использует древние рецепты восточной медицины. Продукция производителей Бурятии по достоинству оценена не только на российском, но и зарубежном рынке.



Правда, заметим – чайные сборы дешевыми назвать нельзя. Цены на них вполне себе солидные.



Напомним,



«Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен. Товары первой необходимости существенно не подорожали, некоторые даже стали дешевле,» - пояснил чиновник.



Между тем, в минздраве Бурятии, подтвердив пользу этих продуктов для организма, отметили, что потреблять их нужно в меру.



«Если вы не соблюдаете элементарные правила гигиены, то никакие два килограмма съеденных за день лимонов вам не помогут»,- отметили медики.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz Для поднятия иммунитета во время пандемии коронавируса минсельхоз Бурятии рекомендует жителям республики употреблять чьи на травах, которые собираются в экологически чистой зоне – у берегов озер Байкал.Многие годы натуральные травы были незаслуженно забыты. И только в последнее время начала набирать большую популярность фитотерапия. Тот же иван-чай вновь востребован как недорогое и эффективное лекарственное растение. Благодаря многочисленным исследованиям известно, что иван-чай – это универсальное средство – помогает нормализации сна, успокоению нервной системы, снятию напряжения и стресса. Также помогает при воспалениях полости рта (стоматите), облегчает зубную боль.«Сегодня в лечении и профилактике коронавируса повышение иммунитета является актуальным, впрочем, как и в любое время года. В нашей солнечной республике в большом количестве растет иван-чай. Благодаря научным разработкам малых инновационных предприятий высших учебных заведений республики, производство иван-чая в сборе с другими натуральными лекарственными растениями с берегов Байкала активно развивается. Считаю, что такие травяные чаи могли бы стать отличной альтернативой, к примеру, лимону и имбирю», - рассказала Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.В Бурятии сбором и переработкой полезного дикорастущего сырья занимается около 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. На рынке республики представлено большое разнообразие травяных чаев. Таких как иван-чай с листом смородины, с чабрецом, с золотым корнем, с облепихой и многие другие. Основными производителями травяных чаев являются ООО «МИП «Байкалия», «Байкальский знахарь» (ИП Разживин А.Н.), ООО «МИП «Байкалэкопродукт», ИП Рябчук Е. и др. Активно развивает линейку фиточаев ООО «АДИС». Это предприятие использует древние рецепты восточной медицины. Продукция производителей Бурятии по достоинству оценена не только на российском, но и зарубежном рынке.Правда, заметим – чайные сборы дешевыми назвать нельзя. Цены на них вполне себе солидные.Напомним, как сообщал «Номер один» , лимон и имбирь, широко рекламируемые, как средства профилактики коронавируса, в Бурятии либо исчезли из продажи, либо подорожали. По информации из соцсетей, стоимость килограмма лимонов сейчас достигает 600 рублей, а цена кило имбиря взлетела до 2-3 тыс рублей. Заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников объяснил резкий рост цен январским запретом на ввоз цитрусовых из Китая. На территории России они не производятся, как и имбирь.«Ажиотажный спрос, изменения курса доллара, импортное происхождение, закрытие границ некоторых государств-поставщиков повлияли на рост цен. Товары первой необходимости существенно не подорожали, некоторые даже стали дешевле,» - пояснил чиновник.Между тем, в минздраве Бурятии, подтвердив пользу этих продуктов для организма, отметили, что потреблять их нужно в меру.«Если вы не соблюдаете элементарные правила гигиены, то никакие два килограмма съеденных за день лимонов вам не помогут»,- отметили медики.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz