Сбербанк и налоговая поддержат бизнес, страдающий от COVID-19

Сумма долгов малого и среднего бизнеса Бурятии на 1 марта оценивается в 1,8 млрд рублей



Во время пандемии коронавируса для субъектов малого и среднего предпринимательства откладывается принятие решения о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания. Об этом сообщила сегодня на прямой линии в соцсетях руководитель УФНС по Бурятии Марина Ли.



Также применение мер взыскания приостанавливается для налогоплательщиков, занятых в сфере физической культуры, спорта, искусства, культуры, кинематографии, авиаперевозок и иным отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Большинство из них включены в реестр малого и среднего предпринимательства, сумма долга у них на 1 марта составляет около 1,8 млрд рублей.



Названные меры налоговой службы применяются автоматически, от налогоплательщиков не требуется никаких дополнительных действий. При этом решения, принятые ранее, отозваны не будут.



Сумма задолженности возникла в 2019 году. Сейчас правительство работает над внесением изменений в законодательство по отсрочкам и рассрочкам платежей, в ближайшее время будет решен вопрос получения отсрочки и погашения долгов после 1 мая, а также по сумам пени по задолженности в период моратория.



С 16 марта до 1 мая налоговая служба не подает заявления о банкротстве, но это ограничение не касается заявлений, подаваемых третьими лицами или заявлений, которые организации подают на банкротство сами. В настоящее время рассматривается законопроект о введении моратория на банкротство.



Составление бухгалтерской и налоговой отчетности переносится с 30 марта на 6 апреля для организаций, на которые распространяются нерабочие дни в период с 30 марта по 6 апреля. На остальных, которые работают в эти дни, такой порядок не распространяется.



Для налогоплательщиков предложена такая мера поддержки как перенос оплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Для организаций, индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших по основным видам деятельности, приняты меры поддержки: переносится срок уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ - на 6 месяцев для компаний, входящих в реестр субъектов малого предпринимательства, и на три месяца для всех остальных представителей бизнеса, не включенных в этот реестр. Также переносится срок уплаты страховых взносов для организаций по перечню основных видов экономической деятельности на 6 месяцев для микропредприятий.



В поддержке бизнеса примет участие и Сбербанк. «Мы работаем в двух направлениях. Первое – это работа с действующими займами. Ключевой инструмент, который мы применяем для тех отраслей, которые попали в перечень наиболее пострадавших от сложившейся ситуации – это отсрочка процентов и основного долга до шести месяцев. По тем отраслям, которые находятся в перечне, это решение принимается автоматически без рассмотрения, то есть остается только оформить документацию», - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.



Что касается других отраслей, это не значит, что предприятия из других сегментов не могут обращаться за такими мерами. «По другим сегментам мы рассматриваем каждую заявку индивидуально, на сегодняшний день у нас около 80 таких заявок подано, по 20 уже есть одобрение. Отсутствие предприятий малого и среднего предпринимательства в этом пуле отраслей не говорит о том, что не сделаем реструктуризацию. Мы можем сделать реструктуризацию по разным отраслям, просто по разной степени автоматизации этого процесса», - рассказал он.



Что касается предоставления беспроцентного кредита, требуется небольшое уточнение. «На сегодняшний день мы ждем постановление правительства РФ о субсидировании процентной ставки. У нас все готово и проведена первая тестовая выдача подобного кредита. Как только постановление о субсидировании будет подписано, мы сможем его запустить в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день пока промышленной эксплуатации этого нет. У банка все готово, мы планируем, что для предприятий малого бизнеса оформление данного кредита будет полностью автоматизировано и будет проходить в онлайн-режиме, без рассмотрения в банке, без посещения банка», - отметил Антон Соколов.



Что же касается физлиц, то по его словам, действует два критерия: медицинский и экономический. Клиент может обратиться в банк и подтвердить наличие проблемы: это может быть медсправка, карантин, непосредственно заражение коронавирусом и второе – подтверждение снижения дохода. Это увольнение, перевод на сокращенный рабочий день. Это дает право на отсрочку по основному долгу и процентам на шесть месяцев.



«Мы ждем, что в ближайшее время будет принят закон о кредитных каникулах. Изменения происходят почти каждый день, будем своевременно информировать население и бизнес о новых мерах», - подчеркнул он.



Марина Ли и Антон Соколов



Фото: pixabay.com Во время пандемии коронавируса для субъектов малого и среднего предпринимательства откладывается принятие решения о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания. Об этом сообщила сегодня на прямой линии в соцсетях руководитель УФНС по Бурятии Марина Ли.Также применение мер взыскания приостанавливается для налогоплательщиков, занятых в сфере физической культуры, спорта, искусства, культуры, кинематографии, авиаперевозок и иным отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Большинство из них включены в реестр малого и среднего предпринимательства, сумма долга у них на 1 марта составляет около 1,8 млрд рублей.Названные меры налоговой службы применяются автоматически, от налогоплательщиков не требуется никаких дополнительных действий. При этом решения, принятые ранее, отозваны не будут.Сумма задолженности возникла в 2019 году. Сейчас правительство работает над внесением изменений в законодательство по отсрочкам и рассрочкам платежей, в ближайшее время будет решен вопрос получения отсрочки и погашения долгов после 1 мая, а также по сумам пени по задолженности в период моратория.С 16 марта до 1 мая налоговая служба не подает заявления о банкротстве, но это ограничение не касается заявлений, подаваемых третьими лицами или заявлений, которые организации подают на банкротство сами. В настоящее время рассматривается законопроект о введении моратория на банкротство.Составление бухгалтерской и налоговой отчетности переносится с 30 марта на 6 апреля для организаций, на которые распространяются нерабочие дни в период с 30 марта по 6 апреля. На остальных, которые работают в эти дни, такой порядок не распространяется.Для налогоплательщиков предложена такая мера поддержки как перенос оплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Для организаций, индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших по основным видам деятельности, приняты меры поддержки: переносится срок уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ - на 6 месяцев для компаний, входящих в реестр субъектов малого предпринимательства, и на три месяца для всех остальных представителей бизнеса, не включенных в этот реестр. Также переносится срок уплаты страховых взносов для организаций по перечню основных видов экономической деятельности на 6 месяцев для микропредприятий.В поддержке бизнеса примет участие и Сбербанк. «Мы работаем в двух направлениях. Первое – это работа с действующими займами. Ключевой инструмент, который мы применяем для тех отраслей, которые попали в перечень наиболее пострадавших от сложившейся ситуации – это отсрочка процентов и основного долга до шести месяцев. По тем отраслям, которые находятся в перечне, это решение принимается автоматически без рассмотрения, то есть остается только оформить документацию», - рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.Что касается других отраслей, это не значит, что предприятия из других сегментов не могут обращаться за такими мерами. «По другим сегментам мы рассматриваем каждую заявку индивидуально, на сегодняшний день у нас около 80 таких заявок подано, по 20 уже есть одобрение. Отсутствие предприятий малого и среднего предпринимательства в этом пуле отраслей не говорит о том, что не сделаем реструктуризацию. Мы можем сделать реструктуризацию по разным отраслям, просто по разной степени автоматизации этого процесса», - рассказал он.Что касается предоставления беспроцентного кредита, требуется небольшое уточнение. «На сегодняшний день мы ждем постановление правительства РФ о субсидировании процентной ставки. У нас все готово и проведена первая тестовая выдача подобного кредита. Как только постановление о субсидировании будет подписано, мы сможем его запустить в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день пока промышленной эксплуатации этого нет. У банка все готово, мы планируем, что для предприятий малого бизнеса оформление данного кредита будет полностью автоматизировано и будет проходить в онлайн-режиме, без рассмотрения в банке, без посещения банка», - отметил Антон Соколов.Что же касается физлиц, то по его словам, действует два критерия: медицинский и экономический. Клиент может обратиться в банк и подтвердить наличие проблемы: это может быть медсправка, карантин, непосредственно заражение коронавирусом и второе – подтверждение снижения дохода. Это увольнение, перевод на сокращенный рабочий день. Это дает право на отсрочку по основному долгу и процентам на шесть месяцев.«Мы ждем, что в ближайшее время будет принят закон о кредитных каникулах. Изменения происходят почти каждый день, будем своевременно информировать население и бизнес о новых мерах», - подчеркнул он.Марина Ли и Антон Соколов приняли участие в прямом эфире, который провел в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая на вопросы представителей малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции.Фото: pixabay.com