В Бурятии власти района отгородились от коронавируса блок-постом

Пункт пропуска появился у моста через Селенгу в Кабанском районе





Решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на автомобильной дороге «Шергино-Оймур-Заречье» в районе моста через Селенгу организован пропускной пункт. Покидать территорию Правобережья и въезжать на нее можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья, сообщается на сайте администрации Кабанского района.

Нам необходимо максимально ограничить контакты. Отложите запланированные поездки на более поздний срок, когда ситуация начнёт улучшаться. Оставайтесь дома, соблюдайте все ограничения и меры безопасности, общайтесь и поддерживайте друг друга по телефону. Просим вас отнестись с пониманием к вводимым мерам безопасности», сказано в обращении главы района Алексей Сокольникова.





По данным МВД Бурятии, на посту помимо сотрудников администрации района и контролирующих служб дежурят полицейские.



«Ситуация усложняется. В республике Бурятия введён режим обязательной самоизоляции. Администрация Кабанского района обращается к вам с просьбой, не выезжать в этот период на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников. Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа.Фото: МВД Бурятии