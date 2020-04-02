В Бурятии власти района отгородились от коронавируса блок-постом

Решением администрации Кабанского района со 2 апреля до особого распоряжения на автомобильной дороге «Шергино-Оймур-Заречье» в районе моста через Селенгу организован пропускной пункт. Покидать территорию Правобережья и въезжать на нее можно будет только экстренным службам и гражданам, работающим за пределами Правобережья, сообщается на сайте администрации Кабанского района.
«Ситуация усложняется. В республике Бурятия введён режим обязательной самоизоляции. Администрация Кабанского района обращается к вам с просьбой, не выезжать в этот период на рыбалку, не посещать туристические базы и своих родственников. Мы не драматизируем ситуацию, но на территории нашего района есть граждане, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими. С ними проводится работа.
Нам необходимо максимально ограничить контакты. Отложите запланированные поездки на более поздний срок, когда ситуация начнёт улучшаться. Оставайтесь дома, соблюдайте все ограничения и меры безопасности, общайтесь и поддерживайте друг друга по телефону. Просим вас отнестись с пониманием к вводимым мерам безопасности», сказано в обращении главы района Алексей Сокольникова.
По данным МВД Бурятии, на посту помимо сотрудников администрации района и контролирующих служб дежурят полицейские.
Фото: МВД Бурятии
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