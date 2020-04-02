В Улан-Удэ поступили в продажу огурцы из теплицы «Дары Тугнуя»

Она заработала в Мухоршибирском районе после длительного простоя







В Бурятии после длительного простоя заработала теплица «Дары Тугнуя». Инициатором запуска стал известный овощевод Бурятии Олег Пак, сообщили в минсельхозе республики. Новый тепличный комплекс под руководством генерального директора Светланы Захаровой находится в селе Саганур Мухоршибирского района.



«Планируется выращивать овощи на территории 8 тыс кв метров гидропонным способом. Мощности теплицы хватит закрыть около 10% потребности республики в овощах, поэтому есть смысл и целесообразно строить новые теплицы», - рассказал агроном-консультант Сергей Кушнарев.



Первая партия огурцов в количестве 1,6 тонны отправлена в торговую сеть «Абсолют» на днях. В месяц предприниматели планируют собирать более 50 тонн овощей



Напомним, огурцы и томаты выращиваются также в тепличном хозяйстве в Гусиноозерске. Первый урожай – 35 тонн свежих огурцов и 23 тонн томатов – также должен поступить в торговые сети Улан-Удэ.



«Сегодня республика обеспечивает себя овощами на 60%, поэтому для инвесторов и сельхозтоваропроизводителей есть ниша в 40% рынка сбыта для развития. В целом, обеспечение продуктами питания – первостепенная задача сегодня. Особенно в условиях самоизоляции не должно быть такой ситуации, чтобы продуктов питания не хватало», - говорит заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

